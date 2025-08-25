Ator brasileiro entra em coma após acidente em hotel na Grécia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:41
Dois brasileiros foram vítimas de um incidente grave em um hotel localizado em Ornos, Mykonos, na Grécia. Ambos foram encontrados inconscientes dentro da piscina de um quarto privativo. Um deles, de acordo com informações que circulam na internet, seria o ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira. Segundo a mídia local, ele segue em coma após o acidente.
Ryan Silveira
Uma publicação do portal grego Protothema dá detalhes do ocorrido. O caso teria sido descoberto depois que uma funcionária da limpeza notou água escorrendo para a varanda de um quarto no terceiro andar, vinda da piscina do quarto logo acima. Ela avisou a recepção. Colaboradores do hotel entraram no local em seguida para averiguar o ocorrido.