Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator brasileiro entra em coma após acidente em hotel na Grécia

Ele entrou em coma após um afogamento num hotel localizado em Mykonos, na Grécia; entenda

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:41

Ryan Silveira
Ryan Silveira Crédito: Reprodução

Dois brasileiros foram vítimas de um incidente grave em um hotel localizado em Ornos, Mykonos, na Grécia. Ambos foram encontrados inconscientes dentro da piscina de um quarto privativo. Um deles, de acordo com informações que circulam na internet, seria o ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira. Segundo a mídia local, ele segue em coma após o acidente.

Ryan Silveira

Ryan Silveira por Reprodução
Ryan Silveira por Reprodução
Ryan Silveira por Reprodução
Ryan Silveira por Reprodução
1 de 4
Ryan Silveira por Reprodução

Uma publicação do portal grego Protothema dá detalhes do ocorrido. O caso teria sido descoberto depois que uma funcionária da limpeza notou água escorrendo para a varanda de um quarto no terceiro andar, vinda da piscina do quarto logo acima. Ela avisou a recepção. Colaboradores do hotel entraram no local em seguida para averiguar o ocorrido.

Leia mais

Imagem - Raquel Brito hostiliza equipe de jornalistas ao depor em delegacia

Raquel Brito hostiliza equipe de jornalistas ao depor em delegacia

Imagem - Atriz de Vale Tudo leva ‘bronca’ por causa de rumo da novela e vídeo repercute

Atriz de Vale Tudo leva ‘bronca’ por causa de rumo da novela e vídeo repercute

Imagem - Vera Fischer desmente rumor e revela seu tipo ideal: 'Só gosto de homem pobre'

Vera Fischer desmente rumor e revela seu tipo ideal: 'Só gosto de homem pobre'

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

Mais recentes

Imagem - Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'
Imagem - Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista

Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista
Imagem - Rodrigo Faro revela que pensou em deixar a ‘Dança dos Famosos’ por saúde de Vera Viel

Rodrigo Faro revela que pensou em deixar a ‘Dança dos Famosos’ por saúde de Vera Viel

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua