PESADELO

Ator brasileiro entra em coma após acidente em hotel na Grécia

Ele entrou em coma após um afogamento num hotel localizado em Mykonos, na Grécia; entenda

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:41

Ryan Silveira Crédito: Reprodução

Dois brasileiros foram vítimas de um incidente grave em um hotel localizado em Ornos, Mykonos, na Grécia. Ambos foram encontrados inconscientes dentro da piscina de um quarto privativo. Um deles, de acordo com informações que circulam na internet, seria o ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira. Segundo a mídia local, ele segue em coma após o acidente.

