Raquel Brito hostiliza equipe de jornalistas ao depor em delegacia

Influenciadora digital é acusada de divulgar ‘Jogo do Tigrinho’ e induzir seguidores a perdas financeiras

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:18

Raquel Britto preferiu não dar entrev
Raquel Brito preferiu não dar entrev Crédito: Reprodução (TV/Redes Sociais)

Raquel Brito foi ouvida na Delegacia do Consumidor (Decon) na manhã desta segunda-feira (25) para depor sobre envolvimento em propaganda enganosa relacionada ao famoso “Jogo do Tigrinho”. Ao ser abordada por jornalistas, a irmã do ex-BBB Davi Brito, agiu de forma hostil e não gostou da atitude dos profissionais.

