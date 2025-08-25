PEGOU AR

Raquel Brito hostiliza equipe de jornalistas ao depor em delegacia

Influenciadora digital é acusada de divulgar ‘Jogo do Tigrinho’ e induzir seguidores a perdas financeiras

Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:18

Raquel Brito preferiu não dar entrev Crédito: Reprodução (TV/Redes Sociais)

Raquel Brito foi ouvida na Delegacia do Consumidor (Decon) na manhã desta segunda-feira (25) para depor sobre envolvimento em propaganda enganosa relacionada ao famoso “Jogo do Tigrinho”. Ao ser abordada por jornalistas, a irmã do ex-BBB Davi Brito, agiu de forma hostil e não gostou da atitude dos profissionais.

Ao chegar na delegacia, Raquel foi seguida pelo repórter Tássio Michel, do “Alô Juca”, exibido pela TV Aratu, a pedido de Marcelo Castro, apresentador que gritava: “avança”, para que o repórter conseguisse alcançar a influenciadora.

Ao abordá-la foi hostilizado imediatamente: “para com esse sensacionalismo, sensacionalismo da p0rh@”, disse Raquel. “Você está me tratando mal, Raquel? Esse é o meu trabalho”, diz o repórter em seguida. Ao entrar na sala para depor, Tássio chegou a dizer que foi empurrado pela influencer.