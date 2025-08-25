Raquel Brito hostiliza equipe de jornalistas ao depor em delegacia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:18
Raquel Brito foi ouvida na Delegacia do Consumidor (Decon) na manhã desta segunda-feira (25) para depor sobre envolvimento em propaganda enganosa relacionada ao famoso “Jogo do Tigrinho”. Ao ser abordada por jornalistas, a irmã do ex-BBB Davi Brito, agiu de forma hostil e não gostou da atitude dos profissionais.
Raquel Brito
Ao chegar na delegacia, Raquel foi seguida pelo repórter Tássio Michel, do “Alô Juca”, exibido pela TV Aratu, a pedido de Marcelo Castro, apresentador que gritava: “avança”, para que o repórter conseguisse alcançar a influenciadora.
Ao abordá-la foi hostilizado imediatamente: “para com esse sensacionalismo, sensacionalismo da p0rh@”, disse Raquel. “Você está me tratando mal, Raquel? Esse é o meu trabalho”, diz o repórter em seguida. Ao entrar na sala para depor, Tássio chegou a dizer que foi empurrado pela influencer.
Com mais de 350 mil seguidores nas redes sociais, Raquel Brito é acusada de divulgar uma plataforma que promete ganhos financeiros fáceis, o que teria induzido seguidores à perda de dinheiro. Neste ano, a influenciadora já tinha sido acusada e convocada a prestar depoimento.