REALITY

Raquel Brito diz que Davi não terá seu apoio em 'A Fazenda 17': 'Não conte comigo'

Irmã do campeão do BBB participou do reality em 2024

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15:19

Raquel Brito avisa que não vai integrar equipe de Davi na Fazenda Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Raquel Brito, 24 anos, deixou claro que, se o irmão Davi Brito, 22, entrar na próxima edição de A Fazenda, ela não fará parte da equipe que irá representá-lo fora do confinamento.

Em entrevista ao Central Splash, a ex-participante do reality rural disse que não sabe se o campeão do BBB 24 vai mesmo integrar o elenco da Record, mas afirmou que o perfil dele é perfeito para o programa.

“Eu tô por fora. Eu sempre disse a ele: ‘Você sabe o que você vai causar’. Ele é o perfil da Fazenda”, comentou.

Raquel aproveitou para aconselhar o irmão: “Queria que ele mostrasse quem é o Davi de verdade, o cara alegre que é em casa. No BBB não deixaram ele ser assim.”

A influenciadora relembrou a própria passagem por A Fazenda, no ano passado, quando precisou deixar o jogo por problemas de saúde. “Foi um momento difícil. Até hoje é. Ninguém quer sair dessa forma, mas estou me cuidando mais”, contou.

Hoje, a equipe que cuida de sua imagem diminuiu drasticamente: de 40 pessoas, passou para apenas quatro. Já Davi prefere manter um time maior. “Ele gosta de mais atenção, cada um em um setor”, revelou.

Mesmo disposta a torcer por ele, Raquel não quer se envolver profissionalmente no projeto: “Brinquei que, se ele fosse com a família dele, não contasse comigo, porque eu não tinha estrutura. E que colocasse realmente uma equipe experiente, porque é um programa que exige muito.”