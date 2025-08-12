Candinho e Dita sofrem com o afastamento após armação em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 05:00
O capítulo desta terça-feira (12) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com os ânimos do público. Na trama, Zulma leva seu jogo de intrigas a um novo nível e arma um plano perverso para incriminar Samir, colocando o garoto em uma situação delicada.
Enquanto isso, Estela leva Anabela para ser examinada por Lauro, e o clima entre Zulma e Medeia esquenta com um embate direto. No dancing, Tamires arranca risadas do Comendador e decide se passar por duas mulheres diferentes para manter o interesse dele.
Mirtes procura Ernesto para abrir o coração e confessa estar apaixonada. Já Dita e Candinho sofrem com o afastamento, e Sônia decide colocar um ponto final no relacionamento com Quincas.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
A ação não para: Zé dos Porcos salva Cunegundes e Quinzinho de uma gruta, e Maria Divina aciona a polícia para confrontar Cunegundes sobre o roubo de sua peruca. Estela, por sua vez, se mostra abalada com a saúde de Anabela e recebe apoio de Celso.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.