NOVELA DAS 6

Candinho e Dita sofrem com o afastamento após armação em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (12)

Trama de Walcyr Carrasco vai ao ar de segunda a sábado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 05:00

Candinho (Sergio Guizé) vai passar por reviravoltas em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/T Globo

O capítulo desta terça-feira (12) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com os ânimos do público. Na trama, Zulma leva seu jogo de intrigas a um novo nível e arma um plano perverso para incriminar Samir, colocando o garoto em uma situação delicada.

Enquanto isso, Estela leva Anabela para ser examinada por Lauro, e o clima entre Zulma e Medeia esquenta com um embate direto. No dancing, Tamires arranca risadas do Comendador e decide se passar por duas mulheres diferentes para manter o interesse dele.

Mirtes procura Ernesto para abrir o coração e confessa estar apaixonada. Já Dita e Candinho sofrem com o afastamento, e Sônia decide colocar um ponto final no relacionamento com Quincas.

A ação não para: Zé dos Porcos salva Cunegundes e Quinzinho de uma gruta, e Maria Divina aciona a polícia para confrontar Cunegundes sobre o roubo de sua peruca. Estela, por sua vez, se mostra abalada com a saúde de Anabela e recebe apoio de Celso.