Aos 46 anos, André Marques diz que está aposentado: 'Não preciso mais trabalhar'

Apresentador retornou à televisão após convite de Angélica

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 14:05

Na atração, exibida toda quinta-feira, o apresentador fica no comando da cozinha e prepara pratos especiais para os convidados e para a anfitriã. André também participa de um bate-papo sobre diversos assuntos, dando opiniões e contando histórias pessoais.

"Adoro falar essa frase: 'Sou aposentado'. Mas topei estar nesse programa porque foi um convite da Angélica, que é minha amiga, e porque prometi para mim mesmo que só voltaria pra TV se fosse pra fazer alguma coisa que eu achasse maneira. Algo de comida, bicho, viagem... Aí surgiu o convite e eu topei. Eu estava de férias, em paz, aposentado da TV, livre, mas não tinha como dizer 'não'", completou.

Ele disse, inclusive, que uma de suas atividades favoritas enquanto aposentado é cozinhar. "Gosto de ficar cozinhando com meus amigos e cuidando das minhas cachorras", disse.

"Sempre gostei de cozinhar. Minha relação com a comida é muito mais pelo prazer de servir. Não cozinho nada elaborado para mim mesmo. Meu lance é agradar as pessoas. Eu comecei a fazer receitas mais incrementadas depois que participei do 'Super Chef', no 'Mais Você', e ganhei a competição. Ali me despertou esse tesão no assunto, vontade de me aprofundar. Junto com isso, eu tinha uma loja de carnes, que virou restaurante depois. Foi uma junção de fatores", continuou.

"Agora estou reformando a terrinha do meu pai, as fazendas que ele deixou estavam meio abandonadas. Ficam no interior do Rio. E esse processo demora, tem que ser devagar. Acho que tem sido até terapêutico. Quero manter a memória do meu pai viva lá", afirmou.

