TELEVISÃO

Aos 46 anos, André Marques diz que está aposentado: 'Não preciso mais trabalhar'

Apresentador retornou à televisão após convite de Angélica

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 14:05

André Marques Crédito: Isabella Pinheiro/Divulgação GNT

André Marques revelou que está aposentado. O apresentador de 46 anos disse que conseguiu se organizar financeiramente para não precisar mais trabalhar na televisão e que consegue ganhar dinheiro com vídeos feitos em casa. Mesmo assim, aceitou retornar às telinhas após um convite de Angélica para participar de seu novo programa ao vivo no GNT.

"Sim, eu não preciso mais trabalhar, mas eu gosto. Tanto é que eu saí da TV há uns dois anos, mas continuei fazendo meus vídeos em casa, no meu canal, cozinhando. Eu ganho dinheiro com isso, tenho patrocinadores, graças a Deus. Mas essa volta pra TV não é por dinheiro, não. Eu fiquei quase 30 anos na Globo como pessoa física e trabalhava por fora também. Sempre fui um cara organizado", falou, em entrevista ao jornal Extra.

Na atração, exibida toda quinta-feira, o apresentador fica no comando da cozinha e prepara pratos especiais para os convidados e para a anfitriã. André também participa de um bate-papo sobre diversos assuntos, dando opiniões e contando histórias pessoais.

"Adoro falar essa frase: 'Sou aposentado'. Mas topei estar nesse programa porque foi um convite da Angélica, que é minha amiga, e porque prometi para mim mesmo que só voltaria pra TV se fosse pra fazer alguma coisa que eu achasse maneira. Algo de comida, bicho, viagem... Aí surgiu o convite e eu topei. Eu estava de férias, em paz, aposentado da TV, livre, mas não tinha como dizer 'não'", completou.

Ele disse, inclusive, que uma de suas atividades favoritas enquanto aposentado é cozinhar. "Gosto de ficar cozinhando com meus amigos e cuidando das minhas cachorras", disse.

"Sempre gostei de cozinhar. Minha relação com a comida é muito mais pelo prazer de servir. Não cozinho nada elaborado para mim mesmo. Meu lance é agradar as pessoas. Eu comecei a fazer receitas mais incrementadas depois que participei do 'Super Chef', no 'Mais Você', e ganhei a competição. Ali me despertou esse tesão no assunto, vontade de me aprofundar. Junto com isso, eu tinha uma loja de carnes, que virou restaurante depois. Foi uma junção de fatores", continuou.