Morte de Preta Gil foi a mais buscada no Google em 2025 e superou Papa Francisco; veja ranking

Giuliana Mancini
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:58
O Google divulgou, nesta quinta-feira (4), os assuntos mais bombados nas pesquisas feitas pelos usuários do Brasil em 2025. Entre os tópicos divulgados, estão acontecimentos marcantes, memes, fenômenos da internet e personalidades. Na lista sobre as mortes do ano, Preta Gil foi a líder. A despedida precoce da cantora superou o falecimento do Papa Francisco e o assassinato de Charlie Kirk.
Preta Gil morreu vítima de câncer colorretal
Preta morreu no dia 20 de julho deste ano, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela tinha 50 anos e lutava contra o câncer. O nome da artista também aparece no terceiro lugar entre as buscas do ano, atrás apenas do Mundial de Clubes e o PSG. Já na categoria 'quem é', o 9º lugar tem a pesquisa 'quem é a mãe de Preta Gil?'. Vale lembrar que ela é filha de Sandra Gadelha, que foi esposa de Gilberto Gil entre 1969 e 1980.
Ainda no ranking sobre as mortes, o Papa Francisco é o segundo colocado. Ele faleceu no dia 21 de abril, aos 88 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. No terceiro lugar, está Charlie Kirk, ativista político conservador e cofundador da Turning Point USA, que foi assassinado com um tiro em um evento na Universidade de Utah Valley no dia 10 de setembro.
Os dados analisam o período de 1º de janeiro a 24 de novembro deste ano. Segundo o Google, a retrospectiva é baseada nos termos de pesquisa que tiveram os maiores aumentos de interesse neste ano em comparação com o ano anterior. Por esse critério, os termos não necessariamente foram os mais pesquisados do ano.
