Morte de Preta Gil foi a mais buscada no Google em 2025 e superou Papa Francisco; veja ranking

Cantora morreu em julho, aos 50 anos, após luta contra o câncer

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:58

Preta Gil morreu aos 50 anos Crédito: Reprodução

O Google divulgou, nesta quinta-feira (4), os assuntos mais bombados nas pesquisas feitas pelos usuários do Brasil em 2025. Entre os tópicos divulgados, estão acontecimentos marcantes, memes, fenômenos da internet e personalidades. Na lista sobre as mortes do ano, Preta Gil foi a líder. A despedida precoce da cantora superou o falecimento do Papa Francisco e o assassinato de Charlie Kirk.

Preta morreu no dia 20 de julho deste ano, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela tinha 50 anos e lutava contra o câncer. O nome da artista também aparece no terceiro lugar entre as buscas do ano, atrás apenas do Mundial de Clubes e o PSG. Já na categoria 'quem é', o 9º lugar tem a pesquisa 'quem é a mãe de Preta Gil?'. Vale lembrar que ela é filha de Sandra Gadelha, que foi esposa de Gilberto Gil entre 1969 e 1980.

Ainda no ranking sobre as mortes, o Papa Francisco é o segundo colocado. Ele faleceu no dia 21 de abril, aos 88 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. No terceiro lugar, está Charlie Kirk, ativista político conservador e cofundador da Turning Point USA, que foi assassinado com um tiro em um evento na Universidade de Utah Valley no dia 10 de setembro.

Os dados analisam o período de 1º de janeiro a 24 de novembro deste ano. Segundo o Google, a retrospectiva é baseada nos termos de pesquisa que tiveram os maiores aumentos de interesse neste ano em comparação com o ano anterior. Por esse critério, os termos não necessariamente foram os mais pesquisados do ano.

Buscas do ano

Mundial de Clubes PSG Preta Gil Chelsea Papa Bayern Labubu Charlie Kirk Caso Vitória Bobbie Goods

Mortes

Preta Gil Papa Francisco Charlie Kirk Vitória Regina de Sousa Diogo Jota Ozzy Osbourne Juliana Marins Arlindo Cruz Francisco Cuoco Michelle Trachtenberg

Acontecimentos

Tarifaço de Trump Crise do metanol Oscar de Ainda Estou Aqui Denúncia do Felca Eliminatórias da Copa do Mundo Julgamento de Jair Bolsonaro Guerra Irã-Israel Resgate de Juliana Marins Protestos no Nepal Lei Magnitsky

Personalidades

João Fonseca Donald Trump Fernanda Torres Hytalo Santos Felca Suzane von Richthofen Leo Lins Carlo Ancelotti Elize Matsunaga Virginia Fonseca

Filmes

Anora Ainda Estou Aqui Nosferatu Conclave Superman Invocação do Mal 4 Thunderbolts Como Treinar seu Dragão Entre Montanhas Pecadores

TV e Séries

Round 6 Monstro: A História de Ed Gein Beleza Fatal Os Donos do Jogo Tremembé Vale Tudo Garota do Momento A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário Dias Perfeitos Power Couple

Inteligência artificial

Gemini Deepseek Veo 3 NotebookLM Grok Pixverse Flow Manus Blackbox Nano Banana

Política

Julgamento de Jair Bolsonaro Votação da anistia Lei Magnitsky PEC da Blindagem COP30 IOF Carteira Nacional Docente BRICS Concurso dos Correios Empréstimo consignado para CLT

Clubes de futebol

PSG Chelsea Bayern Benfica Porto LDU Inter de Milão Pachuca Atlético de Madrid Auckland City

Receitas

Morango do amor Biscoito do round 6 Ovo de páscoa caseiro Batata frita na air fryer Pudim na air fryer Batata doce na air fryer Bolo na air fryer Uva do amor Pastel na air fryer Peixe na air fryer

Shows

Lady Gaga Shakira AC/DC System of a Down Gilberto Gil Guns N' Roses Henrique e Juliano Katy Perry Linkin Park Luan Santana

Música (Letra)

Mãe Solteira Ordinary Escape Imperfeito Eu Plantei Mandioca Nasceu Macaxeira Calma Vida Tá de Boa Quem É Esse? Reacende a Chama Resenha do Arrocha O Fogo Arderá

Virou meme

Meme Guiana brasileira Meme 67 Meme Plankton Meme Cheguei Brasil Meme Morango do amor Meme Tralalero tralala Meme Amir Meme Por mim Meme Bombardino crocodilo Meme Dexter

Virou trend

Trend do anime Trend Gemini Trend boneco na caixa Trend Jesus abraçando Trend do carro miniatura Trend polaroid Trend do pozinho mágico Trend morango do amor Trend da xuxinha Trend da sereia

O que é...

O que é metanol? O que é anistia? O que é GLO? O que é PEC da Blindagem? O que é BRICS? O que é DIX? O que é bebê reborn? O que é Corpus Christi? O que é arsênio? O que é COP30?

Por que...

Por que o café está caro? Por que Israel atacou Irã? Por que Bolsonaro foi condenado? Por que MC Poze foi preso? Por que Oruam foi preso? Por que Papa Leão? Por que o Barcelona não está no Mundial de Clubes? Por que Tati Machado perdeu o bebê? Por que Tony Ramos vai sair da novela Dona de Mim? Por que Neymar não joga hoje?

Quem é...

Quem é o novo Papa? Quem é Felca? Quem é o mascarado da novela A Viagem? Quem é Charlie Kirk? Quem é o novo técnico da Seleção Brasileira? Quem é o novo técnico do Corinthians? Quem é a mulher de branco em Tieta? Quem é Hytalo Santos? Quem é a mãe de Preta Gil? Quem é o careca do INSS?

