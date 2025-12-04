Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esteja atento: Anjo da Prosperidade ativa oportunidades e muda os próximos dias de 3 signos (4 de dezembro)

A Lua favorece clareza mental e decisões que fortalecem sua vida financeira e emocional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13:53

Anjo e signos
Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia chega com uma vibração de reorganização interna e é justamente essa pausa que permite que o Anjo da Prosperidade comece a agir. Quando a mente se acalma, você consegue perceber oportunidades que estavam escondidas pela pressa.

O céu pede estratégia, foco e intenção. Nada de agir de forma impulsiva: hoje, prosperar significa preparar o terreno.

Leia mais

Imagem - BBB 26: público vai escolher metade dos participantes; veja como vai funcionar

BBB 26: público vai escolher metade dos participantes; veja como vai funcionar

Imagem - Spotify Wrapped 2025: veja como fazer sua retrospectiva e descobrir seu 'ano musical'

Spotify Wrapped 2025: veja como fazer sua retrospectiva e descobrir seu 'ano musical'

Imagem - Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Touro, Capricórnio e Virgem recebem um impulso especial. A energia favorece escolhas que fortalecem sua segurança material e emocional. Pode ser uma decisão financeira, uma conversa sobre futuro, um plano que finalmente se encaixa.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Leia mais

Imagem - Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)

Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (4 de dezembro): descubra como o dia pode revelar respostas e abrir caminhos

Cor e número da sorte de hoje (4 de dezembro): descubra como o dia pode revelar respostas e abrir caminhos

Imagem - A Superlua Cheia em Gêmeos chega hoje (4 de dezembro) e revela verdades inesperadas para todos os signos

A Superlua Cheia em Gêmeos chega hoje (4 de dezembro) e revela verdades inesperadas para todos os signos

Mas todos os signos sentem essa força. É dia de revisar prioridades, entender para onde sua energia está indo e cortar o desperdício, de tempo, emoção e dinheiro.

Hoje, prosperidade começa dentro.

Leia mais

Imagem - Teste de Rorschach: conheça avaliação psicológica que utiliza manchas de tinta

Teste de Rorschach: conheça avaliação psicológica que utiliza manchas de tinta

Imagem - Verão e festas: como preparar o corpo para o ritmo do fim de ano

Verão e festas: como preparar o corpo para o ritmo do fim de ano

Imagem - K-beauty: 5 tendências do skincare coreano para conhecer

K-beauty: 5 tendências do skincare coreano para conhecer

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Hoje (4 de dezembro) é o dia em que tudo se alinha e alguns signos encontram um novo propósito

Tarot desta quinta (4 de dezembro) aponta virada no amor e conexões intensas para os signos

Anjo da Guarda desta quinta (4 de dezembro) faz um alerta poderoso para 4 signos: solte, confie e veja o universo conspirar a seu favor

Carta do Baralho Cigano desta quinta (4 de dezembro) é O Cavaleiro: se você está planejando algo, este é o sinal para colocar em prática

A Superlua Cheia em Gêmeos chega hoje (4 de dezembro) e revela verdades inesperadas para todos os signos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo

Mais recentes

Imagem - Aos 46 anos, André Marques diz que está aposentado: 'Não preciso mais trabalhar'

Aos 46 anos, André Marques diz que está aposentado: 'Não preciso mais trabalhar'
Imagem - Por que o trauma não passa sozinho e como lidar com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático

Por que o trauma não passa sozinho e como lidar com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático
Imagem - Susana Vieira é homenageada pela Globo, mas dispara críticas ao vivo: 'Cortaram até cesta de Natal'

Susana Vieira é homenageada pela Globo, mas dispara críticas ao vivo: 'Cortaram até cesta de Natal'

MAIS LIDAS

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
01

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)
02

Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)

Imagem - Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM
03

Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM

Imagem - Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores
04

Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores