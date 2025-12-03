TURNÊ

Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Apresentação da turnê “Djavanear – 50 anos. Só Sucessos” acontece em 23 de maio na Arena Fonte Nova

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:52

Djavan Crédito: Divulgação/Priscila Prade

Os fãs de Djavan já podem comemorar: Salvador está oficialmente na rota da turnê comemorativa que celebra os 50 anos de carreira do cantor. A capital baiana recebe o espetáculo "Djavanear – 50 anos. Só Sucessos" no dia 23 de maio, na Arena Fonte Nova, e a venda de ingressos para o público geral já está aberta.

A nova turnê, que estreia em 9 de maio no Allianz Parque, em São Paulo, foi pensada para revisitar meio século de música. No palco, Djavan promete entregar um passeio por sua trajetória com pelo menos 25 canções icônicas, entre elas “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Se…”, “Eu Te Devoro”, “Samurai”, “Flor de Lis” e “Açaí”.

Além de Salvador, outras dez cidades já estão confirmadas na agenda: Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belém, Recife e Maceió, todas recebendo o artista em grandes arenas e estádios.

Os ingressos variam de R$ 105 a R$ 1.065 e podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster ou na bilheteria oficial. Clientes Banco do Brasil já tiveram acesso à pré-venda nos dias 1º e 2 de dezembro, com direito a 20% de desconto e parcelamento em até 6 vezes sem juros.

Agora, para o público geral, a compra pode ser feita com parcelamento de até 3 vezes no cartão.

A seguir, as datas oficializadas da turnê:

Turnê “Djavanear – 50 anos. Só Sucessos”



9 de maio – São Paulo (Allianz Parque)

23 de maio – Salvador

30 de maio – Fortaleza

13 de junho – Curitiba

27 de junho – Brasília

18 de julho – Belo Horizonte

1º de agosto – Rio de Janeiro

29 de agosto – Florianópolis

24 de outubro – Belém

31 de outubro – Recife

5 de dezembro – Maceió