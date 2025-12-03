Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:52
Os fãs de Djavan já podem comemorar: Salvador está oficialmente na rota da turnê comemorativa que celebra os 50 anos de carreira do cantor. A capital baiana recebe o espetáculo "Djavanear – 50 anos. Só Sucessos" no dia 23 de maio, na Arena Fonte Nova, e a venda de ingressos para o público geral já está aberta.
A nova turnê, que estreia em 9 de maio no Allianz Parque, em São Paulo, foi pensada para revisitar meio século de música. No palco, Djavan promete entregar um passeio por sua trajetória com pelo menos 25 canções icônicas, entre elas “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Se…”, “Eu Te Devoro”, “Samurai”, “Flor de Lis” e “Açaí”.
Além de Salvador, outras dez cidades já estão confirmadas na agenda: Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belém, Recife e Maceió, todas recebendo o artista em grandes arenas e estádios.
Djavan em "Improviso"
Os ingressos variam de R$ 105 a R$ 1.065 e podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster ou na bilheteria oficial. Clientes Banco do Brasil já tiveram acesso à pré-venda nos dias 1º e 2 de dezembro, com direito a 20% de desconto e parcelamento em até 6 vezes sem juros.
Agora, para o público geral, a compra pode ser feita com parcelamento de até 3 vezes no cartão.
A seguir, as datas oficializadas da turnê:
Turnê “Djavanear – 50 anos. Só Sucessos”
9 de maio – São Paulo (Allianz Parque)
23 de maio – Salvador
30 de maio – Fortaleza
13 de junho – Curitiba
27 de junho – Brasília
18 de julho – Belo Horizonte
1º de agosto – Rio de Janeiro
29 de agosto – Florianópolis
24 de outubro – Belém
31 de outubro – Recife
5 de dezembro – Maceió
Com 50 anos de história, Djavan retorna aos palcos celebrando não apenas sua música, mas também a relação afetiva com o público que o acompanha há décadas.