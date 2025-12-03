Acesse sua conta
Guns N' Roses em Salvador: venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (3)

Banda americana se apresenta na capital no dia 15 de abril de 2026, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:54

Imagem Edicase Brasil
Guns N’ Roses vai fazer nove shows no Brasil Crédito: Shutterstock

A partir desta  quarta-feira (2), o público geral  já pode adquirir os ingressos para a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things", da banda Guns N’Roses. O grupo encabeçado por Axl Rose também vai passar por Salvador e mais oito cidades brasileiras em 2026.

Em Salvador, o show vai contar com oito setores distintos: Pista Premium, Pista, Cadeira Inferior Oeste, Cadeira Inferior Leste, Lounge Premium, Cadeira Intermediária Leste, Cadeira Intermediária Norte e Camarote. Os valores dos ingressos variam entre R$285 e R$1,5 mil

Guns N’ Roses

Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock
O Guns N’ Roses já se apresentou 5 vezes no Rock In Rio por
Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, anuncia shows no Brasil por Shutterstock
Guns N' Roses por Divulgação
O músico Axl Rose deixando o palco em show do Guns N' Roses na Argentina após jogar seu microfone no chão por Reprodução
O músico Axl Rose chutando a bateria em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
Os músicos Axl Rose e Slash em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
1 de 7
Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock

Os ingressos para o show ficaram disponíveis para pré-venda através da Bilheteria Digital, a partir de terça-feira (2) exclusivamente para os fã clubes e, nesta quarta-feira (3), a partir das 10h, para o público em geral. Os ingressos também estarão disponíveis na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia. Em Salvador, os ingressos são vendidos a partir de R$ 285. Veja os valores abaixo:

Setores e valores (a partir de):

Pista Premium: R$ 645,00

Experience (Pista Premium + serviço): a partir de R$ 1.500,00

O Setor premium com acesso especial 30 min antes, ingresso para Pista Premium, open bar + open food

O Exclusivo para maiores de 18 anos

Pista: R$ 345,00

Cadeira Inferior Oeste: R$ 395,00

Cadeira Inferior Leste: R$ 395,00

Cadeira Intermediária Leste: R$ 345,00

Cadeira Intermediária Norte: R$ 325,00

Lounge Premium: R$ 850,00

Cadeira Superior: R$ 285,00

(Valores e lotes sujeitos à disponibilidade.)

A banda americana, formada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, vai trazer um repertório repleto de hinos atemporais — como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ e ‘November Rain’.

Além de Salvador, o grupo passará por São Paulo, Porto Alegre, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém. Confira abaixo valores dos ingressos em outros estados:

Porto Alegre (RS) — local a definir, 1º de abril: valores ainda não foram divulgados

São José do Rio Preto (SP) — Centro Regional de Eventos, 7 de abril: a partir de R$ 450 (pista)

Rio de Janeiro (RJ) — Engenhão, 10 de abril: a partir de R$ 385 (pista)

Cariacica (ES) — Estádio Estadual Kleber José de Andrade, 12 de abril: a partir de R$ 395 (cadeiras A/B e C/D)

Salvador (BA) — Arena Fonte Nova, 15 de abril: a partir de R$ 285 (cadeira superior)

Fortaleza (CE) — Arena Castelão, 18 de abril: a partir de R$ 295 (arquibancada superior)

São Luís (MA) — Estádio Governador João Castelo, 21 de abril: a partir de R$ 365 (setores 2, 3, 5 e 6)

Belém (PA) — Estádio Olímpico do Pará, 25 de abril: a partir de R$ 255 (arquibancadas A e B)

A produção do show na Bahia é da Salvador Produções e NA Entretenimento, e a realização da turnê é feita pela Mercury Concerts.

Tags:

Show Guns n’ Roses Arena Fonte Nova

