Guns N' Roses em Salvador: venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (3)

Banda americana se apresenta na capital no dia 15 de abril de 2026, na Arena Fonte Nova

Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:54

Guns N’ Roses vai fazer nove shows no Brasil Crédito: Shutterstock

A partir desta quarta-feira (2), o público geral já pode adquirir os ingressos para a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things", da banda Guns N’Roses. O grupo encabeçado por Axl Rose também vai passar por Salvador e mais oito cidades brasileiras em 2026.

Em Salvador, o show vai contar com oito setores distintos: Pista Premium, Pista, Cadeira Inferior Oeste, Cadeira Inferior Leste, Lounge Premium, Cadeira Intermediária Leste, Cadeira Intermediária Norte e Camarote. Os valores dos ingressos variam entre R$285 e R$1,5 mil

Os ingressos para o show ficaram disponíveis para pré-venda através da Bilheteria Digital, a partir de terça-feira (2) exclusivamente para os fã clubes e, nesta quarta-feira (3), a partir das 10h, para o público em geral. Os ingressos também estarão disponíveis na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia. Em Salvador, os ingressos são vendidos a partir de R$ 285. Veja os valores abaixo:

Setores e valores (a partir de):

Pista Premium: R$ 645,00

Experience (Pista Premium + serviço): a partir de R$ 1.500,00

O Setor premium com acesso especial 30 min antes, ingresso para Pista Premium, open bar + open food

O Exclusivo para maiores de 18 anos

Pista: R$ 345,00

Cadeira Inferior Oeste: R$ 395,00

Cadeira Inferior Leste: R$ 395,00

Cadeira Intermediária Leste: R$ 345,00

Cadeira Intermediária Norte: R$ 325,00

Lounge Premium: R$ 850,00

Cadeira Superior: R$ 285,00

(Valores e lotes sujeitos à disponibilidade.)

A banda americana, formada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, vai trazer um repertório repleto de hinos atemporais — como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ e ‘November Rain’.

Além de Salvador, o grupo passará por São Paulo, Porto Alegre, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém. Confira abaixo valores dos ingressos em outros estados:

Porto Alegre (RS) — local a definir, 1º de abril: valores ainda não foram divulgados

São José do Rio Preto (SP) — Centro Regional de Eventos, 7 de abril: a partir de R$ 450 (pista)

Rio de Janeiro (RJ) — Engenhão, 10 de abril: a partir de R$ 385 (pista)

Cariacica (ES) — Estádio Estadual Kleber José de Andrade, 12 de abril: a partir de R$ 395 (cadeiras A/B e C/D)

Salvador (BA) — Arena Fonte Nova, 15 de abril: a partir de R$ 285 (cadeira superior)

Fortaleza (CE) — Arena Castelão, 18 de abril: a partir de R$ 295 (arquibancada superior)

São Luís (MA) — Estádio Governador João Castelo, 21 de abril: a partir de R$ 365 (setores 2, 3, 5 e 6)

Belém (PA) — Estádio Olímpico do Pará, 25 de abril: a partir de R$ 255 (arquibancadas A e B)