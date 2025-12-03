Guns N' Roses em Salvador: venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (3)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:54
A partir desta quarta-feira (2), o público geral já pode adquirir os ingressos para a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things", da banda Guns N’Roses. O grupo encabeçado por Axl Rose também vai passar por Salvador e mais oito cidades brasileiras em 2026.
Em Salvador, o show vai contar com oito setores distintos: Pista Premium, Pista, Cadeira Inferior Oeste, Cadeira Inferior Leste, Lounge Premium, Cadeira Intermediária Leste, Cadeira Intermediária Norte e Camarote. Os valores dos ingressos variam entre R$285 e R$1,5 mil
Guns N’ Roses
Os ingressos para o show ficaram disponíveis para pré-venda através da Bilheteria Digital, a partir de terça-feira (2) exclusivamente para os fã clubes e, nesta quarta-feira (3), a partir das 10h, para o público em geral. Os ingressos também estarão disponíveis na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia. Em Salvador, os ingressos são vendidos a partir de R$ 285. Veja os valores abaixo:
Setores e valores (a partir de):
Pista Premium: R$ 645,00
Experience (Pista Premium + serviço): a partir de R$ 1.500,00
O Setor premium com acesso especial 30 min antes, ingresso para Pista Premium, open bar + open food
O Exclusivo para maiores de 18 anos
Pista: R$ 345,00
Cadeira Inferior Oeste: R$ 395,00
Cadeira Inferior Leste: R$ 395,00
Cadeira Intermediária Leste: R$ 345,00
Cadeira Intermediária Norte: R$ 325,00
Lounge Premium: R$ 850,00
Cadeira Superior: R$ 285,00
(Valores e lotes sujeitos à disponibilidade.)
A banda americana, formada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, vai trazer um repertório repleto de hinos atemporais — como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ e ‘November Rain’.
Além de Salvador, o grupo passará por São Paulo, Porto Alegre, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém. Confira abaixo valores dos ingressos em outros estados:
Porto Alegre (RS) — local a definir, 1º de abril: valores ainda não foram divulgados
São José do Rio Preto (SP) — Centro Regional de Eventos, 7 de abril: a partir de R$ 450 (pista)
Rio de Janeiro (RJ) — Engenhão, 10 de abril: a partir de R$ 385 (pista)
Cariacica (ES) — Estádio Estadual Kleber José de Andrade, 12 de abril: a partir de R$ 395 (cadeiras A/B e C/D)
Salvador (BA) — Arena Fonte Nova, 15 de abril: a partir de R$ 285 (cadeira superior)
Fortaleza (CE) — Arena Castelão, 18 de abril: a partir de R$ 295 (arquibancada superior)
São Luís (MA) — Estádio Governador João Castelo, 21 de abril: a partir de R$ 365 (setores 2, 3, 5 e 6)
Belém (PA) — Estádio Olímpico do Pará, 25 de abril: a partir de R$ 255 (arquibancadas A e B)
A produção do show na Bahia é da Salvador Produções e NA Entretenimento, e a realização da turnê é feita pela Mercury Concerts.