Djavan anuncia turnê nacional com show em Salvador e mais 11 cidades; confira datas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:19
O cantor e compositor Djavan anunciou a turnê nacional “Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos”, em celebração às cinco décadas de carreira. A série de apresentações terá início em 9 de maio de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo, e passará por estádios e arenas de todas as regiões do país, incluindo Salvador.
A turnê reúne cerca de 25 músicas que percorrem diferentes fases da discografia do artista alagoano, consolidado como um dos nomes mais influentes da música brasileira desde a estreia com A Voz, o Violão, a Música de Djavan (1976). O projeto marca o retorno de Djavan aos palcos em grande formato, com uma retrospectiva de clássicos que atravessaram gerações.
Em Salvador, o show está marcado para 23 de maio de 2026, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.
Djavan em "Improviso"
09 de maio de 2026 – São Paulo (Allianz Parque)
23 de maio de 2026 – Salvador
30 de maio de 2026 – Fortaleza
13 de junho de 2026 – Curitiba
27 de junho de 2026 – Brasília
18 de julho de 2026 – Belo Horizonte
01 de agosto de 2026 – Rio de Janeiro
02 de agosto de 2026 – Rio de Janeiro
29 de agosto de 2026 – Florianópolis
24 de outubro de 2026 – Belém
31 de outubro de 2026 – Recife
05 de dezembro de 2026 – Maceió