Djavan anuncia turnê nacional com show em Salvador e mais 11 cidades; confira datas

Na capital baiana, apresentação será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:19

Djavan em
Djavan em "Improviso" Crédito: Divulgação

O cantor e compositor Djavan anunciou a turnê nacional “Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos”, em celebração às cinco décadas de carreira. A série de apresentações terá início em 9 de maio de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo, e passará por estádios e arenas de todas as regiões do país, incluindo Salvador.

A turnê reúne cerca de 25 músicas que percorrem diferentes fases da discografia do artista alagoano, consolidado como um dos nomes mais influentes da música brasileira desde a estreia com A Voz, o Violão, a Música de Djavan (1976). O projeto marca o retorno de Djavan aos palcos em grande formato, com uma retrospectiva de clássicos que atravessaram gerações.

Em Salvador, o show está marcado para 23 de maio de 2026, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Djavan em "Improviso"

"Improviso" é o primeiro álbum de músicas inéditas de Djavan desde "D", de 2022 por Divulgação
O disco conta com 12 músicas por Divulgação
Entre elas está “O Vento”, escrita por Djavan e eternizada na voz de Gal Costa em 1987, agora cantada por ele por Divulgação
 "Improviso" é o 26º disco de Djavan por Divulgação
Seu primeiro disco foi “A Voz, o Violão, a Música de Djavan”, lançado em 1976 por Divulgação
Em 2026, para celebrar as cinco décadas de carreira, fará a turnê  “Djavanear 50 anos. Só sucessos” por Divulgação
A série de shows passará por 11 capitais brasileiras, incluindo Salvador por Divulgação
"A minha relação com o Salvador é a mais íntima e mais total que você possa imaginar", diz Djavan por Divulgação
"Improviso" traz homenagens a Gal Costa e Michael Jackson por Divulgação
"O amor não se esgota em lugar nenhum, em pessoa nenhuma", defende Djavan. por Divulgação
Ao longo da carreira, Djavan colaborou com artistas nacionais e internacionais, como Stevie Wonder, que fez a gaita em "Samurai" por Divulgação
"Improviso" foi lançado nesta terça-feira (11) por Divulgação
Djavan em "Improviso" por Divulgação
"Improviso" é o primeiro álbum de músicas inéditas de Djavan desde "D", de 2022 por Divulgação

Agenda completa da turnê “Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos”

09 de maio de 2026 – São Paulo (Allianz Parque)

23 de maio de 2026 – Salvador

30 de maio de 2026 – Fortaleza

13 de junho de 2026 – Curitiba

27 de junho de 2026 – Brasília

18 de julho de 2026 – Belo Horizonte

01 de agosto de 2026 – Rio de Janeiro

02 de agosto de 2026 – Rio de Janeiro

29 de agosto de 2026 – Florianópolis

24 de outubro de 2026 – Belém

31 de outubro de 2026 – Recife

05 de dezembro de 2026 – Maceió

Djavan

