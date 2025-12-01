MÚSICA

Djavan anuncia turnê nacional com show em Salvador e mais 11 cidades; confira datas

Na capital baiana, apresentação será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Esther Morais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:19

Djavan em "Improviso" Crédito: Divulgação

O cantor e compositor Djavan anunciou a turnê nacional “Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos”, em celebração às cinco décadas de carreira. A série de apresentações terá início em 9 de maio de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo, e passará por estádios e arenas de todas as regiões do país, incluindo Salvador.

A turnê reúne cerca de 25 músicas que percorrem diferentes fases da discografia do artista alagoano, consolidado como um dos nomes mais influentes da música brasileira desde a estreia com A Voz, o Violão, a Música de Djavan (1976). O projeto marca o retorno de Djavan aos palcos em grande formato, com uma retrospectiva de clássicos que atravessaram gerações.

Em Salvador, o show está marcado para 23 de maio de 2026, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Djavan em "Improviso" 1 de 13

Agenda completa da turnê “Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos”

09 de maio de 2026 – São Paulo (Allianz Parque)

23 de maio de 2026 – Salvador

30 de maio de 2026 – Fortaleza

13 de junho de 2026 – Curitiba

27 de junho de 2026 – Brasília

18 de julho de 2026 – Belo Horizonte

01 de agosto de 2026 – Rio de Janeiro

02 de agosto de 2026 – Rio de Janeiro

29 de agosto de 2026 – Florianópolis

24 de outubro de 2026 – Belém

31 de outubro de 2026 – Recife