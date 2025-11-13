FILMES

Cinema de Salvador lança promoção de ingressos por R$ 10 nas segundas

Yan Inácio

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:49

O Cine Glauber lançou nesta quinta-feira (13) uma promoção de ingressos para todas as sessões por R$ 10 toda segunda-feira. A oferta é por tempo limitado, mas a duração não foi divulgada.

O cinema normalmente não abre às segundas. A reportagem procurou os sócios do empreendimento para responder sobre a duração da promoção e se as sessões serão as mesmas dos dias convencionais.

Lei determina que filmes comecem pontualmente

Uma nova lei determina que cinemas de Salvador iniciem a exibição de filmes pontualmente nos horários que constam nos ingressos, sob risco de pagamento de multa de R$ 5 mil, em caso de reincidência. A lei foi publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira (10) e prevê até a suspensão temporária do alvará do estabelecimento se atrasos forem constatados.

A lei n° 9.883/2025 foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis após a aprovação pela Câmara Municipal de Salvador, em setembro deste ano. O projeto foi apresentado pelo vereador Randerson Leal (Podemos). A iniciativa prevê que os filmes não comecem a ser exibidos nas salas de cinema após o horário previsto devido às propagandas.

Segundo a lei, propagandas, trailers e anúncios institucionais deverão ser exibidos antes do horário que constam nos bilhetes, sem comprometer a pontualidade da sessão. A exigência de pontualidade começa a valer 60 dias após a publicação da lei e deve ser regulamentada em até 90 dias.

Entre as punições previstas na lei estão advertência escrita, na primeira infração, e multa de R$ 5 mil, em caso de reincidência. Além de suspensão temporária do alvará de funcionamento do cinema.