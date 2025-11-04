VÍDEO

'É a Bahia, pai!': Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia

Ator surgiu dançando com a Rainha do Axé e com cantor para comemorar exibição de 'O Agente Secreto'

Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 21:34

Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Glauber Rocha em noite de pré estreia Crédito: Reprodução

'É a Bahia, pai!', declarou o ator Wagner Moura do segundo andar do Cine Glauber Rocha ao se jogar na dança durante apresentação de O Kannalha ao lado de Daniela Mercury na noite desta terça-feira (4). O cinema de rua localizado na Praça Castro Alves recebeu a pré-estreia do filme "O Agente Secreto", grande aposta do Brasil para o Oscar 2026, e para celebrar a produção nacional, o protagonista baiano esteve presente em sessões especiais ao lado do diretor Kléber Mendonça e da produtora Emilie Lesclaux.

Na parte "profana" da noite, um momento dos três artistas juntos viralizou nas redes sociais, com internautas destacando o gingado de Wagner Moura e a animação dos baianos juntos. "O evento do ano!", caracterizou uma fãs nas redes sociais. "Estou sem acreditar, foi lindo!", disse outro.

Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury dançando juntos 1 de 5

No vídeo compartilhado pelo Cine Glauber Rocha, Wagner, O Kannalha e Daniela Mercury cantam e dançam o maior hit do pagodeiro chamado "O Baiano tem o molho". Cheio de gingado e claro de "molho baiano", o protagonista de "O Agente Secreto" chegou a arriscar o passo de dança da "batedeira" e comemorou com o público que filmava a cena icônica da rua.

Veja vídeos: