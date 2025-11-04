'É a Bahia, pai!': Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 21:34
'É a Bahia, pai!', declarou o ator Wagner Moura do segundo andar do Cine Glauber Rocha ao se jogar na dança durante apresentação de O Kannalha ao lado de Daniela Mercury na noite desta terça-feira (4). O cinema de rua localizado na Praça Castro Alves recebeu a pré-estreia do filme "O Agente Secreto", grande aposta do Brasil para o Oscar 2026, e para celebrar a produção nacional, o protagonista baiano esteve presente em sessões especiais ao lado do diretor Kléber Mendonça e da produtora Emilie Lesclaux.
Na parte "profana" da noite, um momento dos três artistas juntos viralizou nas redes sociais, com internautas destacando o gingado de Wagner Moura e a animação dos baianos juntos. "O evento do ano!", caracterizou uma fãs nas redes sociais. "Estou sem acreditar, foi lindo!", disse outro.
Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury dançando juntos
No vídeo compartilhado pelo Cine Glauber Rocha, Wagner, O Kannalha e Daniela Mercury cantam e dançam o maior hit do pagodeiro chamado "O Baiano tem o molho". Cheio de gingado e claro de "molho baiano", o protagonista de "O Agente Secreto" chegou a arriscar o passo de dança da "batedeira" e comemorou com o público que filmava a cena icônica da rua.
Veja vídeos:
"O Agente Secreto" conta a história de Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, que volta ao Recife na década de 70 em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. A estreia do filme em todos os cinemas será nesta quinta-feira (6).