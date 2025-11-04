Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'É a Bahia, pai!': Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia

Ator surgiu dançando com a Rainha do Axé e com cantor para comemorar exibição de 'O Agente Secreto'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 21:34

Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Glauber Rocha em noite de pré estreia
Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Glauber Rocha em noite de pré estreia Crédito: Reprodução

'É a Bahia, pai!', declarou o ator Wagner Moura do segundo andar do Cine Glauber Rocha ao se jogar na dança durante apresentação de O Kannalha ao lado de Daniela Mercury na noite desta terça-feira (4). O cinema de rua localizado na Praça Castro Alves recebeu a pré-estreia do filme "O Agente Secreto", grande aposta do Brasil para o Oscar 2026, e para celebrar a produção nacional, o protagonista baiano esteve presente em sessões especiais ao lado do diretor Kléber Mendonça e da produtora Emilie Lesclaux. 

Na parte "profana" da noite, um momento dos três artistas juntos viralizou nas redes sociais, com internautas destacando o gingado de Wagner Moura e a animação dos baianos juntos. "O evento do ano!", caracterizou uma fãs nas redes sociais. "Estou sem acreditar, foi lindo!", disse outro.

Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury dançando juntos

Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia por Reprodução
Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia por Reprodução
Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia por Reprodução
Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia por Reprodução
Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia por Reprodução
1 de 5
Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia por Reprodução

LEIA MAIS 

Wagner Moura fez sessão de cinema especial para baiano ver

Wagner Moura e Kléber Mendonça marcarão presença em pré-estreia de 'O Agente Secreto' no Glauber Rocha

Carol Dieckmann tieta Wagner Moura após espetáculo do ator: 'Não tive coragem de pedir foto'

No vídeo compartilhado pelo Cine Glauber Rocha, Wagner, O Kannalha e Daniela Mercury cantam e dançam o maior hit do pagodeiro chamado "O Baiano tem o molho". Cheio de gingado e claro de "molho baiano", o protagonista de "O Agente Secreto" chegou a arriscar o passo de dança da "batedeira" e comemorou com o público que filmava a cena icônica da rua. 

Veja vídeos:

"O Agente Secreto" conta a história de Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, que volta ao Recife na década de 70 em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. A estreia do filme em todos os cinemas será nesta quinta-feira (6).

Leia mais

Imagem - João Vicente revela que está vivendo um novo romance: 'Declaração de amor é isso'

João Vicente revela que está vivendo um novo romance: 'Declaração de amor é isso'

Imagem - Atriz que vive Sandrão em Tremembé passou por transformação radical; veja antes e depois

Atriz que vive Sandrão em Tremembé passou por transformação radical; veja antes e depois

Imagem - Samuel engata novo romance em Dona de Mim após levar pé na bunda de Leona

Samuel engata novo romance em Dona de Mim após levar pé na bunda de Leona

Tags:

Glauber Rocha Daniela Mercury O Kannalha Wagner Moura O Agente Secreto

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada