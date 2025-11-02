Acesse sua conta
Carol Dieckmann tieta Wagner Moura após espetáculo do ator: 'Não tive coragem de pedir foto'

Momento foi publicado nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 18:26

Carol Dieckmann tieta Wagner Moura
Carol Dieckmann tieta Wagner Moura Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Carolina Dieckmann demonstrou que é "gente como a gente" ao tietar o ator baiano Wagner Moura. O momento foi compartilhado nas redes sociais da artista no último sábado (1º).

Após prestigiar o espetáculo “Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo”, estrelado por Wagner, a atriz publicou uma foto segurando o pôster da peça, que está em cartaz no Rio de Janeiro após passar por Salvador.

“Não tive coragem de pedir foto com ele. Então vai selfie com o programa da peça mesmo”, escreveu Carol na publicação.

Wagner Moura desembarca em Salvador nesta semana. Desta vez, para a pré-estreia do filme “O Agente Secreto”, escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar. A sessão acontece no dia 4 de novembro, a partir das 19h, no Cine Glauber Rocha.

