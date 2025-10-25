Wagner Moura recebe prêmio internacional de melhor ator por 'O Agente Secreto'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 11:11
Wagner Moura brilhou na 61ª edição do Festival Internacional de Cinema de Chicago, sendo eleito Melhor Ator por sua atuação em “O Agente Secreto”. O júri destacou que “Ao longo de sua performance, Wagner atua como um veículo, permitindo-nos viajar em seu lugar como espectadores. Sua presença é fresca, empática, frequentemente hipnótica e nunca exagerada. Ele domina a capacidade de personificar um personagem em todas as suas nuances e ao longo de todo o arco narrativo.”
O prêmio de Melhor Filme da edição ficou com o drama espanhol “Sirât”, de Oliver Laxe, considerado um possível concorrente do longa brasileiro na disputa pelo Oscar.
Enquanto o reconhecimento internacional se consolida, o público de Salvador terá a chance de assistir “O Agente Secreto” em pré-estreia, a partir deste sábado (25), no Cine Glauber Rocha, com sessões também nos dias 1º e 4 de novembro, sempre às 19h. A última sessão contará com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, do ator Wagner Moura e da produtora Emilie Lesclaux.