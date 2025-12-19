ANNYEONG - CULTURA COREANA

Salvador ganha clube do livro inspirado em autores sul-coreanos indicados pelos membros do BTS

Projeto do Soul Seven Club promove encontros literários com obras citadas pelos integrantes do grupo e destaca a literatura coreana como fenômeno cultural



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:15

Membros do BTS Crédito: Reprodução

Quem já prestou atenção nas letras das músicas do BTS percebe que elas trazem profundidade, emoção e temas que tratam sobre amor, autoestima, autodescoberta e a capacidade de lidar com os próprios sentimentos, dores e alegrias. Na tradução das próprias vivências em música, os integrantes do grupo nunca esconderam que encontram nos livros apoio, respostas e inspiração para suas composições.

A lista de indicações deles de boas leituras é grande. Vale ressaltar que, pela qualidade das narrativas e por proporcionar ao leitor o sentimento de conforto, a literatura tem se tornado também um pilar importante do soft power sul-coreano, com milhares de exemplares vendidos em todo o mundo. Prova disso é que a escritora Han Kang, autora da obra A Vegetariana, foi a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura 2024, sendo a primeira asiática a conquistar a premiação na categoria.

Clube de leitura

Com o objetivo de promover o incentivo à leitura, a discussão de insights a partir de livros lidos pelos integrantes do BTS e a divulgação da literatura do país asiático, o projeto Soul Seven Club criou o primeiro clube do livro de Salvador focado em autores coreanos. Para abrir suas atividades, o projeto propõe a leitura dos títulos já citados por Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung e Jeon Jungkook.

A primeira edição do encontro acontece na tarde deste sábado, 20, no Kion Korean Cuisine, localizado na Pituba, quando os participantes vão trocar impressões e insights sobre o livro Decidi viver como eu mesma, da escritora e ilustradora Kim Suhyun. A publicação — uma indicação dos membros Jin e Jungkook — foi escolhida como a primeira por ser um guia para colocar em prática questões como autoamor, aceitação e reconhecimento dos próprios valores, ajudando a parar de se comparar ou de aceitar se encaixar em padrões e perspectivas externas. Neste momento de definição de novas metas, renovação e mudança, nada melhor do que uma leitura para trazer clareza sobre esses sentimentos.

Já para o segundo encontro do clube, que acontecerá no mês de janeiro, em data a ser divulgada, o livro será Amêndoas, de Won-pyung Sohn, uma indicação do Suga, que a partir dessa leitura compôs Amygdala, do álbum D-Day, uma de suas músicas mais profundas, abordando traumas, autocura e crescimento interno. O livro conta a história de um jovem que sofre de alexitimia, condição definida como a incapacidade de reconhecer emoções. O personagem vive, então, imerso em sentimentos complexos. Quem acompanha a trajetória de Suga sabe que o artista já enfrentou depressão e situações emocionais difíceis, superadas por meio da arte, e hoje ajuda outras pessoas com a sua música.

Quem quiser participar do clube de leitura pode entrar em contato por meio do direct do perfil @soulsevenclub no Instagram.

Conheça outras sugestões de livros lidos pelo BTS:

• Quero morrer, mas no céu não tem tteokbokki, Baek Sehee (RM) — É uma conversa sincera entre uma paciente com depressão e sua terapeuta, demonstrando a importância de cuidar da saúde mental e emocional. Infelizmente, a autora, que havia enfrentado processos de depressão, faleceu recentemente.

• A Vegetariana — Han Kang (RM) — O livro mostra que, após sonhos com sangue, a personagem opta por não comer mais carne, o que gera um rompimento com padrões familiares, tabus e controle, além do distanciamento da condição humana dessa mulher. O romance, que garantiu o Nobel de Literatura à autora, é apontado como um dos mais importantes da ficção contemporânea.

• Pachinko — Min Jin Lee (RM e Jin) — O livro conta a saga de uma família coreana vivendo no Japão. Não é uma leitura fácil, por despertar o realismo emocional sobre questões sensíveis entre os dois países, porém necessária para quem deseja entender melhor essa história.

• A biblioteca da meia-noite — Matt Haig (RM e V) — Do gênero literatura fantástica, a história aborda a reinvenção da vida. A protagonista, Nora Seed, está infeliz e tenta tirar a própria vida, mas visita uma biblioteca e descobre, em diferentes livros, histórias que poderiam ter sido as suas.

• A coragem de não agradar — Ichiro Kishimi e Fumitake Koga (Suga) — O livro lembra que a felicidade é resultado das nossas escolhas e da capacidade de sermos autênticos, mesmo que isso desagrade outras pessoas. Os fãs prestaram atenção nessa obra quando viram Suga lendo durante episódios do programa BTS: In the Soop (2021).

• Atos Humanos — Han Kang (V e RM) — A escritora revisita a história e aborda o massacre de jovens na cidade sul-coreana de Gwangju, em maio de 1980. São tratados temas como luto, memória, violência e política.

• Kim Jiyoung, Nascida em 1982 — Cho Nam-joo (RM) — A obra é uma crítica oportuna à desigualdade de gênero na Coreia do Sul e ao patriarcado. A indicação de um artista de alcance global como Kim Namjoon ajuda a conscientizar outros homens sobre questões femininas.

• Por favor, cuide da mamãe — Kyong-sook Shin (RM) — A história acompanha Park So-nYo, de 69 anos, mãe de cinco filhos, que desaparece em uma estação de metrô sem que a família perceba. Na verdade, ela já vivia sem ser vista, à sombra do marido há mais de 50 anos e dos filhos, que passam a conviver com o remorso. A narrativa espelha uma realidade comum em muitas famílias, não apenas na Coreia do Sul, mas em todo o mundo.

Outros livros que fazem parte da biblioteca do BTS

O interesse do BTS pela literatura não se resume aos autores sul-coreanos. O livro Jung — O Mapa da Alma foi uma leitura tão marcante para os artistas que influenciou composições de dois álbuns: Map of the Soul: Persona e Map of the Soul: 7, este último, inclusive, entre os álbuns de k-pop mais vendidos. Outra obra citada é Demian, de Hermann Hesse, lida por Kim Taehyung e Namjoon, que também inspirou composições para o álbum Wings.

O rapper Suga surpreendeu leitores brasileiros ao citar o livro O Alquimista, do escritor Paulo Coelho. Algum tempo depois, o autor soube do interesse do artista e, em julho de 2022, durante sua participação na 3ª Conferência Interdisciplinar Global de Armys — evento que reuniu, em Seul, pesquisadores e acadêmicos que estudam o BTS e sua abrangência mundial —, o escritor brasileiro afirmou admirar o grupo e disse que as músicas e a literatura associadas ao BTS são convergentes por tratarem de temas semelhantes e relevantes para o autoconhecimento e o crescimento humano.