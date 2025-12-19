Acesse sua conta
Salvador ganha clube do livro inspirado em autores sul-coreanos indicados pelos membros do BTS

Projeto do Soul Seven Club promove encontros literários com obras citadas pelos integrantes do grupo e destaca a literatura coreana como fenômeno cultural

  Márcia Luz
  Gabriela Cruz

  Márcia Luz

  Gabriela Cruz

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:15

Annyeong cultura coreana
Membros do BTS

Quem já prestou atenção nas letras das músicas do BTS percebe que elas trazem profundidade, emoção e temas que tratam sobre amor, autoestima, autodescoberta e a capacidade de lidar com os próprios sentimentos, dores e alegrias. Na tradução das próprias vivências em música, os integrantes do grupo nunca esconderam que encontram nos livros apoio, respostas e inspiração para suas composições.

A lista de indicações deles de boas leituras é grande. Vale ressaltar que, pela qualidade das narrativas e por proporcionar ao leitor o sentimento de conforto, a literatura tem se tornado também um pilar importante do soft power sul-coreano, com milhares de exemplares vendidos em todo o mundo. Prova disso é que a escritora Han Kang, autora da obra A Vegetariana, foi a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura 2024, sendo a primeira asiática a conquistar a premiação na categoria.

Literatura coreana

Livro de estreia do clube
Amêndoas será o segundo livro a ser analisado
A escritora Han Kang, autora de A Vegetariana, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 2024
Annyeong por Reprodução
Mais um livro de Han Kang por Reprodução
BTS por Reprodução
Livro indicado pelo BTS por Reprodução
Livro indicado pelo BTS por Reprodução
Livro indicado pelo BTS por Reprodução
Livro indicado pelo BTS por Reprodução
Livro indicado pelo BTS por Reprodução
Livro indicado pelo BTS por Reprodução
O rapper Suga surpreendeu leitores brasileiros ao citar o livro O Alquimista, do escritor Paulo Coelho
Na lista de leituras do BTS aparecem ainda títulos como O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry
A arte de amar, de Erich Fromm, também foi lido pelo BTS
Elogio ao amor, de Alain Badiou, aparece na lista
O livro Jung — O Mapa da Alma influenciou composições de dois álbuns: Map of the Soul: Persona e Map of the Soul: 7
O livro Jung — O Mapa da Alma influenciou composições de dois álbuns: Map of the Soul: Persona e Map of the Soul: 7 por Reprodução
O livro Jung — O Mapa da Alma influenciou composições de dois álbuns: Map of the Soul: Persona e Map of the Soul: 7 por Reprodução
Livro de estreia do clube

Clube de leitura

Com o objetivo de promover o incentivo à leitura, a discussão de insights a partir de livros lidos pelos integrantes do BTS e a divulgação da literatura do país asiático, o projeto Soul Seven Club criou o primeiro clube do livro de Salvador focado em autores coreanos. Para abrir suas atividades, o projeto propõe a leitura dos títulos já citados por Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung e Jeon Jungkook.

A primeira edição do encontro acontece na tarde deste sábado, 20, no Kion Korean Cuisine, localizado na Pituba, quando os participantes vão trocar impressões e insights sobre o livro Decidi viver como eu mesma, da escritora e ilustradora Kim Suhyun. A publicação — uma indicação dos membros Jin e Jungkook — foi escolhida como a primeira por ser um guia para colocar em prática questões como autoamor, aceitação e reconhecimento dos próprios valores, ajudando a parar de se comparar ou de aceitar se encaixar em padrões e perspectivas externas. Neste momento de definição de novas metas, renovação e mudança, nada melhor do que uma leitura para trazer clareza sobre esses sentimentos.

Já para o segundo encontro do clube, que acontecerá no mês de janeiro, em data a ser divulgada, o livro será Amêndoas, de Won-pyung Sohn, uma indicação do Suga, que a partir dessa leitura compôs Amygdala, do álbum D-Day, uma de suas músicas mais profundas, abordando traumas, autocura e crescimento interno. O livro conta a história de um jovem que sofre de alexitimia, condição definida como a incapacidade de reconhecer emoções. O personagem vive, então, imerso em sentimentos complexos. Quem acompanha a trajetória de Suga sabe que o artista já enfrentou depressão e situações emocionais difíceis, superadas por meio da arte, e hoje ajuda outras pessoas com a sua música.

Quem quiser participar do clube de leitura pode entrar em contato por meio do direct do perfil @soulsevenclub no Instagram.

Conheça outras sugestões de livros lidos pelo BTS:

Quero morrer, mas no céu não tem tteokbokki, Baek Sehee (RM) — É uma conversa sincera entre uma paciente com depressão e sua terapeuta, demonstrando a importância de cuidar da saúde mental e emocional. Infelizmente, a autora, que havia enfrentado processos de depressão, faleceu recentemente.

A Vegetariana — Han Kang (RM) — O livro mostra que, após sonhos com sangue, a personagem opta por não comer mais carne, o que gera um rompimento com padrões familiares, tabus e controle, além do distanciamento da condição humana dessa mulher. O romance, que garantiu o Nobel de Literatura à autora, é apontado como um dos mais importantes da ficção contemporânea.

Pachinko — Min Jin Lee (RM e Jin) — O livro conta a saga de uma família coreana vivendo no Japão. Não é uma leitura fácil, por despertar o realismo emocional sobre questões sensíveis entre os dois países, porém necessária para quem deseja entender melhor essa história.

A biblioteca da meia-noite — Matt Haig (RM e V) — Do gênero literatura fantástica, a história aborda a reinvenção da vida. A protagonista, Nora Seed, está infeliz e tenta tirar a própria vida, mas visita uma biblioteca e descobre, em diferentes livros, histórias que poderiam ter sido as suas.

A coragem de não agradar — Ichiro Kishimi e Fumitake Koga (Suga) — O livro lembra que a felicidade é resultado das nossas escolhas e da capacidade de sermos autênticos, mesmo que isso desagrade outras pessoas. Os fãs prestaram atenção nessa obra quando viram Suga lendo durante episódios do programa BTS: In the Soop (2021).

Atos Humanos — Han Kang (V e RM) — A escritora revisita a história e aborda o massacre de jovens na cidade sul-coreana de Gwangju, em maio de 1980. São tratados temas como luto, memória, violência e política.

Kim Jiyoung, Nascida em 1982 — Cho Nam-joo (RM) — A obra é uma crítica oportuna à desigualdade de gênero na Coreia do Sul e ao patriarcado. A indicação de um artista de alcance global como Kim Namjoon ajuda a conscientizar outros homens sobre questões femininas.

Por favor, cuide da mamãe — Kyong-sook Shin (RM) — A história acompanha Park So-nYo, de 69 anos, mãe de cinco filhos, que desaparece em uma estação de metrô sem que a família perceba. Na verdade, ela já vivia sem ser vista, à sombra do marido há mais de 50 anos e dos filhos, que passam a conviver com o remorso. A narrativa espelha uma realidade comum em muitas famílias, não apenas na Coreia do Sul, mas em todo o mundo.

Outros livros que fazem parte da biblioteca do BTS

O interesse do BTS pela literatura não se resume aos autores sul-coreanos. O livro Jung — O Mapa da Alma foi uma leitura tão marcante para os artistas que influenciou composições de dois álbuns: Map of the Soul: Persona e Map of the Soul: 7, este último, inclusive, entre os álbuns de k-pop mais vendidos. Outra obra citada é Demian, de Hermann Hesse, lida por Kim Taehyung e Namjoon, que também inspirou composições para o álbum Wings.

O rapper Suga surpreendeu leitores brasileiros ao citar o livro O Alquimista, do escritor Paulo Coelho. Algum tempo depois, o autor soube do interesse do artista e, em julho de 2022, durante sua participação na 3ª Conferência Interdisciplinar Global de Armys — evento que reuniu, em Seul, pesquisadores e acadêmicos que estudam o BTS e sua abrangência mundial —, o escritor brasileiro afirmou admirar o grupo e disse que as músicas e a literatura associadas ao BTS são convergentes por tratarem de temas semelhantes e relevantes para o autoconhecimento e o crescimento humano.

Na lista de leituras do BTS aparecem ainda títulos como O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry; 1984, de George Orwell; A metamorfose, de Franz Kafka; Kafka à beira-mar, de Haruki Murakami; A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera; O Estrangeiro, de Albert Camus; A agonia de Eros, de Byung-Chul Han; A arte de amar, de Erich Fromm; Elogio ao amor, de Alain Badiou e Nicolas Truong; e The Palliative Society, de Byung-Chul Han.

