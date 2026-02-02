MODA

Gefferson Vila Nova lança Rio Vermelho, coleção masculina inspirada no mar e na boemia do bairro

Estilista baiano traduz o clima da região através de uma série de peças com estética minimalista

Gabriela Cruz

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:28

Coleção Rio Vermelho Crédito: Boccia

Direto de Salvador, a nova coleção de Gefferson Vila Nova mergulha no litoral como linguagem estética e sensorial. Batizada de Rio Vermelho, a proposta traduz o mar em cada detalhe, explorando luz, cor e atmosfera para construir uma narrativa que conecta natureza e cidade.

Inspirada no azul cristalino dos dias de verão, na luminosidade que se reflete sobre as águas e na vegetação marinha que brota das pedras da orla, a coleção percorre uma cartela cromática que começa suave, com branco e azul céu, avança pelo verde alga e se aprofunda no preto misterioso da noite.

À medida que o dia cede espaço à boemia, o bairro ganha novos contornos, pulsando com energia cosmopolita. Esse movimento, entre o natural e o urbano, o claro e o escuro, estrutura a coleção, que reafirma o olhar autoral do estilista e sua capacidade de transformar território em conceito. É o litoral virando moda, com identidade, sofisticação e assinatura própria.

Voltada para o universo masculino, a coleção Rio Vermelho reúne camisas, calças, shorts, t-shirts, jaquetas e bolsas, entre outras peças, que traduzem a estética característica do designer. O mix reflete uma moda contemporânea, funcional e elegante, pensada para um homem urbano, atento à construção das peças, à qualidade dos materiais e à força do conceito.

Com modelagens precisas, linguagem contemporânea e estética depurada, Rio Vermelho reforça o DNA da marca Gefferson Vila Nova, que constrói uma moda atemporal, conectada ao comportamento e à experiência de vestir, sem abrir mão de rigor técnico e coerência visual.

