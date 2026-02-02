Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gefferson Vila Nova lança Rio Vermelho, coleção masculina inspirada no mar e na boemia do bairro

Estilista baiano traduz o clima da região através de uma série de peças com estética minimalista

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:28

Coleção Rio Vermelho
Coleção Rio Vermelho Crédito: Boccia

Direto de Salvador, a nova coleção de Gefferson Vila Nova mergulha no litoral como linguagem estética e sensorial. Batizada de Rio Vermelho, a proposta traduz o mar em cada detalhe, explorando luz, cor e atmosfera para construir uma narrativa que conecta natureza e cidade.

Inspirada no azul cristalino dos dias de verão, na luminosidade que se reflete sobre as águas e na vegetação marinha que brota das pedras da orla, a coleção percorre uma cartela cromática que começa suave, com branco e azul céu, avança pelo verde alga e se aprofunda no preto misterioso da noite.

Rio Vermelho

Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia
1 de 20
Coleção Rio Vermelho, de Gefferson Vila Nova por Boccia

À medida que o dia cede espaço à boemia, o bairro ganha novos contornos, pulsando com energia cosmopolita. Esse movimento, entre o natural e o urbano, o claro e o escuro, estrutura a coleção, que reafirma o olhar autoral do estilista e sua capacidade de transformar território em conceito. É o litoral virando moda, com identidade, sofisticação e assinatura própria.

Voltada para o universo masculino, a coleção Rio Vermelho reúne camisas, calças, shorts, t-shirts, jaquetas e bolsas, entre outras peças, que traduzem a estética característica do designer. O mix reflete uma moda contemporânea, funcional e elegante, pensada para um homem urbano, atento à construção das peças, à qualidade dos materiais e à força do conceito.

Com modelagens precisas, linguagem contemporânea e estética depurada, Rio Vermelho reforça o DNA da marca Gefferson Vila Nova, que constrói uma moda atemporal, conectada ao comportamento e à experiência de vestir, sem abrir mão de rigor técnico e coerência visual.

Moda autoral brasileira

Criada pelo estilista baiano Gefferson Vila Nova, a marca homônima construiu ao longo dos anos um posicionamento sólido na moda autoral brasileira, com presença no mercado nacional e internacional. Reconhecida por sua alfaiataria contemporânea, estética minimalista e controle rigoroso de identidade, a marca já apresentou suas coleções em importantes plataformas do país, como a Casa de Criadores e a São Paulo Fashion Week, além de participar todos os anos do Afro Fashion Day. Hoje, o estilista é referência em uma moda masculina que une conceito, precisão e sofisticação, levando a força criativa de Salvador para além das fronteiras.

Tags:

Gefferson Vila Nova rio Vermelho

Mais recentes

Imagem - K-pop acelera novo boom turístico e coloca a Coreia do Sul no topo do interesse dos brasileiros

K-pop acelera novo boom turístico e coloca a Coreia do Sul no topo do interesse dos brasileiros
Imagem - Zé Felipe surpreende fãs ao publicar foto da ex nos stories

Zé Felipe surpreende fãs ao publicar foto da ex nos stories
Imagem - Grammy 2026: confira horário, onde assistir e shows confirmados

Grammy 2026: confira horário, onde assistir e shows confirmados

MAIS LIDAS

Imagem - Sete mortes em 48h: major perde comando após onda da violência em cidade baiana
01

Sete mortes em 48h: major perde comando após onda da violência em cidade baiana

Imagem - Andreas von Richthofen decide não participar da disputa por herança de R$ 5 milhões do tio
02

Andreas von Richthofen decide não participar da disputa por herança de R$ 5 milhões do tio

Imagem - Alerta de autocuidado: Por que 5 signos precisam desacelerar e ouvir o corpo neste início de mês? (1 de fevereiro)
03

Alerta de autocuidado: Por que 5 signos precisam desacelerar e ouvir o corpo neste início de mês? (1 de fevereiro)

Imagem - Motorista é agredido após encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador
04

Motorista é agredido após encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador