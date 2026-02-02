Gefferson Vila Nova lança Rio Vermelho, coleção masculina inspirada no mar e na boemia do bairro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gabriela Cruz
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:28
Direto de Salvador, a nova coleção de Gefferson Vila Nova mergulha no litoral como linguagem estética e sensorial. Batizada de Rio Vermelho, a proposta traduz o mar em cada detalhe, explorando luz, cor e atmosfera para construir uma narrativa que conecta natureza e cidade.
Inspirada no azul cristalino dos dias de verão, na luminosidade que se reflete sobre as águas e na vegetação marinha que brota das pedras da orla, a coleção percorre uma cartela cromática que começa suave, com branco e azul céu, avança pelo verde alga e se aprofunda no preto misterioso da noite.
Rio Vermelho
À medida que o dia cede espaço à boemia, o bairro ganha novos contornos, pulsando com energia cosmopolita. Esse movimento, entre o natural e o urbano, o claro e o escuro, estrutura a coleção, que reafirma o olhar autoral do estilista e sua capacidade de transformar território em conceito. É o litoral virando moda, com identidade, sofisticação e assinatura própria.
Voltada para o universo masculino, a coleção Rio Vermelho reúne camisas, calças, shorts, t-shirts, jaquetas e bolsas, entre outras peças, que traduzem a estética característica do designer. O mix reflete uma moda contemporânea, funcional e elegante, pensada para um homem urbano, atento à construção das peças, à qualidade dos materiais e à força do conceito.
Com modelagens precisas, linguagem contemporânea e estética depurada, Rio Vermelho reforça o DNA da marca Gefferson Vila Nova, que constrói uma moda atemporal, conectada ao comportamento e à experiência de vestir, sem abrir mão de rigor técnico e coerência visual.
Criada pelo estilista baiano Gefferson Vila Nova, a marca homônima construiu ao longo dos anos um posicionamento sólido na moda autoral brasileira, com presença no mercado nacional e internacional. Reconhecida por sua alfaiataria contemporânea, estética minimalista e controle rigoroso de identidade, a marca já apresentou suas coleções em importantes plataformas do país, como a Casa de Criadores e a São Paulo Fashion Week, além de participar todos os anos do Afro Fashion Day. Hoje, o estilista é referência em uma moda masculina que une conceito, precisão e sofisticação, levando a força criativa de Salvador para além das fronteiras.