Alerta de autocuidado: Por que 5 signos precisam desacelerar e ouvir o corpo neste início de mês? (1 de fevereiro)

Da digestão à higiene do sono; veja as recomendações para Áries, Sagitário, Leão, Gêmeos e Capricórnio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 16:40

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos
Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos Crédito: Reprodução | Freepik

Mudar o mês no calendário é fácil, mas mudar o ritmo do corpo exige consciência. Áries, atenção redobrada com a sua digestão hoje. Evite discussões à mesa e opte por refeições leves; seu estômago está sensível às suas emoções. Já Sagitário deve parar de ignorar os sinais de cansaço. Se o corpo pede repouso, não tente ser produtivo à força; recupere suas energias.

Para os Leoninos, a dica é desintoxicação. Beba muita água e busque momentos de meditação ou oração para limpar a mente dos excessos de janeiro. Gêmeos também precisa priorizar o sono; a agitação mental dos últimos dias precisa de um ponto final para que seu sistema nervoso se recomponha adequadamente.

Capricórnio, não esqueça de cuidar dos seus rins e da hidratação. O equilíbrio emocional hoje está diretamente ligado ao quanto você respeita as necessidades básicas do seu organismo. O bem-estar não é um destino, é uma prática diária que começa com a sua decisão de se colocar em primeiro lugar neste domingo.

Escute o que o seu corpo está tentando dizer através dos pequenos sinais. Às vezes, uma dor de cabeça ou um cansaço excessivo são apenas o seu sistema pedindo por um banho demorado, uma alimentação melhor ou um pouco de silêncio. Respeite o seu templo físico para que sua mente possa brilhar em fevereiro.

