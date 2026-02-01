Alerta de autocuidado: Por que 5 signos precisam desacelerar e ouvir o corpo neste início de mês? (1 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 16:40
Mudar o mês no calendário é fácil, mas mudar o ritmo do corpo exige consciência. Áries, atenção redobrada com a sua digestão hoje. Evite discussões à mesa e opte por refeições leves; seu estômago está sensível às suas emoções. Já Sagitário deve parar de ignorar os sinais de cansaço. Se o corpo pede repouso, não tente ser produtivo à força; recupere suas energias.
Para os Leoninos, a dica é desintoxicação. Beba muita água e busque momentos de meditação ou oração para limpar a mente dos excessos de janeiro. Gêmeos também precisa priorizar o sono; a agitação mental dos últimos dias precisa de um ponto final para que seu sistema nervoso se recomponha adequadamente.
Capricórnio, não esqueça de cuidar dos seus rins e da hidratação. O equilíbrio emocional hoje está diretamente ligado ao quanto você respeita as necessidades básicas do seu organismo. O bem-estar não é um destino, é uma prática diária que começa com a sua decisão de se colocar em primeiro lugar neste domingo.
Escute o que o seu corpo está tentando dizer através dos pequenos sinais. Às vezes, uma dor de cabeça ou um cansaço excessivo são apenas o seu sistema pedindo por um banho demorado, uma alimentação melhor ou um pouco de silêncio. Respeite o seu templo físico para que sua mente possa brilhar em fevereiro.