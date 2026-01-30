17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:48
Se você sente que as paradas de sucesso estão sempre "mais do mesmo", este é o sinal que você precisava para mergulhar na cena independente. A produção nacional nunca para, e as últimos anos mostram que existe um universo de sons acontecendo fora das rádios comerciais. São álbuns, clipes e projetos audiovisuais de vários artistas que você precisa conhecer.
Do manguebeat recifense ao afro-pop amazônico, os artistas nacionais estão provando que a criatividade não tem fronteiras geográficas ou de gênero. Reunimos aqui o que há de mais quente para você atualizar sua playlist. Confira: