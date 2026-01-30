17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

CORREIO INDICA

Confira as estreias e projetos audiovisuais que estão renovando a cena nacional

30 de janeiro de 2026

LOUISE estreia carreira solo com o single “Insônia” Crédito: João Alencar

Se você sente que as paradas de sucesso estão sempre "mais do mesmo", este é o sinal que você precisava para mergulhar na cena independente. A produção nacional nunca para, e as últimos anos mostram que existe um universo de sons acontecendo fora das rádios comerciais. São álbuns, clipes e projetos audiovisuais de vários artistas que você precisa conhecer.

Do manguebeat recifense ao afro-pop amazônico, os artistas nacionais estão provando que a criatividade não tem fronteiras geográficas ou de gênero. Reunimos aqui o que há de mais quente para você atualizar sua playlist. Confira:

Barbarize feat. Fred Zero4 - Mangue

O duo recifense Barbarize convocou o mestre Fred Zero4 para uma parceria que é puro suco de Pernambuco. A faixa "Mangue" mistura o trap com a herança do manguebeat, trazendo uma crítica social necessária sobre o território e a nossa história.



Elisa Maia - Ruídos da Casa

Direto do Amazonas, Elisa Maia transforma os sons do cotidiano em poesia sonora. "Ruídos da Casa" é um projeto sensível que ganhou um clipe vertical gravado em uma lavanderia 24 horas, criando um clima que prende a atenção.

Gustavo Ortiz - Afoxé do Nego Véio

Para abrir seu álbum de estreia, Gustavo Ortiz conseguiu a responsabilidade de uma releitura autorizada de Naná Vasconcelos. "Afoxé do Nego Véio" é um mergulho na resistência e no corpo como instrumento de celebração cotidiana.

Capitu - Sobreamor

Se você gosta de cinema, precisa ver o curta-metragem musical de Capitu. "Sobreamor" revisita o clássico Dom Casmurro em quatro atos, com uma estética queer e contemporânea embalada por indie rock e neo-soul.

LOUISE - Insônia

Marcando sua estreia solo, a pernambucana LOUISE entrega "Insônia", um R&B noturno que flerta com o trip-hop. É aquela música perfeita para ouvir quando a ansiedade e a insônia se misturam no meio da madrugada.

SONIKA - Recife

A faixa "Recife" antecipa o novo álbum do grupo SONIKA e faz uma homenagem à cidade misturando frevo com indie rock. A participação dos metais da Banda Sinfônica do Recife dá um peso especial para a canção.

Marcos Braccini - Abstract Pearl

Única faixa em inglês do disco "Nas Marés", "Abstract Pearl" é um prato cheio para quem gosta de arranjos instrumentais em camadas e rock experimental. O vídeo traz uma linguagem de performance de estúdio bem interessante.

Monica Casagrande - Baby

Dentro do projeto Corpo Coral, Monica Casagrande faz uma releitura delicada e cinematográfica de "Baby". É uma homenagem etérea ao legado de Gal Costa, com texturas que passeiam pelo jazz e pelo pop.

Roguan - Roguan

O artista Roguan traz sua experiência do teatro e cinema para a música com um álbum guiado pela viola caipira. O trabalho é visual e narrativo, desdobrado em sete filmes que contam uma história em três atos.

Chá da Tarde - A vida disse que é possível

Direto da Zona Leste de São Paulo, o EP do grupo Chá da Tarde foca nas vivências pretas e periféricas. O som é orgânico e muito próximo do "ao vivo", falando sobre maturidade, afeto e novos começos.

Ana Cacimba - Mandinga

Com produção de Los Brasileiros, "Mandinga" é um afro-pop tropical que ressignifica o termo como fé e proteção. O visualizer traz uma estética praiana que combina perfeitamente com a proposta de ancestralidade da canção.

Pedro Tommaso - AMORA

O disco AMORA é uma celebração das várias formas de amar, misturando desde o ijexá até o indie rock. O trabalho nasceu de um processo totalmente independente e afetivo realizado entre 2021 e 2024.

Asfixia Social - Capoeira-Karatê

Com produção de Pedro Garcia (Planet Hemp), "Capoeira-Karatê" é um groove pesado que une hardcore e rap. A música nasceu de uma história real de censura e virou uma resposta coletiva da banda.

Rafael Baldam - Sumidouro

Para os fãs de música instrumental, Rafael Baldam apresenta "Sumidouro". O projeto é multimídia e mistura interpretações solo da cena paulista com colagens e textos que expandem a experiência do áudio.

Riviera - Passado/Presente

O primeiro capítulo do disco duplo da Riviera traz canções confessionais sobre perda e aceitação. Os arranjos são etéreos, dando muita atenção ao silêncio e aos detalhes que emocionam quem ouve.

O Espelho do Zé - Último Suspiro

A banda O Espelho do Zé aposta em um blues urbano e denso com "Último Suspiro". Produzida por Thiago Barromeo, a faixa encena uma despedida e marca uma nova fase criativa do grupo.