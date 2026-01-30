NOVELA DAS 6

Samir foge, Candinho corre perigo e segredos vêm à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (30)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) descobrem risco de separação e fogem para o sítio em Êta Mundo Melhor! Crédito: Globo/Gabriel Vaguel

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta sexta-feira (30) promete tensão e novos desdobramentos na novela das seis da TV Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.



Desconfiada, Cunegundes passa a observar Francine com mais atenção e não é à toa. Ao lado de Mirtes, ela parte rumo ao Rio de Janeiro levando as esmeraldas, deixando no ar a dúvida: será que dessa vez alguém vai sair ileso? Mais adiante, a dupla repensa os próprios passos e decide retornar a São Paulo para devolver as joias, numa tentativa de evitar consequências maiores.

Enquanto isso, no sítio, a situação explode. Samir se recusa a ir embora com Zulma e, com a ajuda de Simbá, foge às pressas. O sumiço dos dois provoca desespero geral e mobiliza todos na tentativa de encontrá-los. A tensão aumenta quando Candinho finalmente localiza os meninos, mas a tranquilidade dura pouco. Determinado a proteger Samir, ele foge com o garoto, dando início a uma perseguição intensa liderada por Zulma e Zenaide.

Ernesto afirma que vai levar Margarida à Justiça por falsa identidade, elevando ainda mais o embate entre os dois. Ao mesmo tempo, Estela tem uma conversa delicada com Anabela e, depois, toma uma atitude firme ao denunciar Ernesto para Sabiá.

Celso, por sua vez, junta as peças do quebra-cabeça. Após sondar Sandra, ele chega a uma conclusão: Anabela é filha de Ernesto.

