Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Samir foge, Candinho corre perigo e segredos vêm à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (30)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) descobrem risco de separação e fogem para o sítio em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) descobrem risco de separação e fogem para o sítio em Êta Mundo Melhor! Crédito: Globo/Gabriel Vaguel

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta sexta-feira (30) promete tensão e novos desdobramentos na novela das seis da TV Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.

Desconfiada, Cunegundes passa a observar Francine com mais atenção e não é à toa. Ao lado de Mirtes, ela parte rumo ao Rio de Janeiro levando as esmeraldas, deixando no ar a dúvida: será que dessa vez alguém vai sair ileso? Mais adiante, a dupla repensa os próprios passos e decide retornar a São Paulo para devolver as joias, numa tentativa de evitar consequências maiores.

Leia mais

Imagem - A cena do lago é igual ao livro? Confira as mudanças na 4ª temporada de 'Bridgerton'

A cena do lago é igual ao livro? Confira as mudanças na 4ª temporada de 'Bridgerton'

Imagem - Quem é Jhonathan Coelho, o influenciador apontado como novo affair de Ana Castela

Quem é Jhonathan Coelho, o influenciador apontado como novo affair de Ana Castela

Imagem - Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Enquanto isso, no sítio, a situação explode. Samir se recusa a ir embora com Zulma e, com a ajuda de Simbá, foge às pressas. O sumiço dos dois provoca desespero geral e mobiliza todos na tentativa de encontrá-los. A tensão aumenta quando Candinho finalmente localiza os meninos, mas a tranquilidade dura pouco. Determinado a proteger Samir, ele foge com o garoto, dando início a uma perseguição intensa liderada por Zulma e Zenaide.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Ernesto afirma que vai levar Margarida à Justiça por falsa identidade, elevando ainda mais o embate entre os dois. Ao mesmo tempo, Estela tem uma conversa delicada com Anabela e, depois, toma uma atitude firme ao denunciar Ernesto para Sabiá.

Celso, por sua vez, junta as peças do quebra-cabeça. Após sondar Sandra, ele chega a uma conclusão: Anabela é filha de Ernesto. 

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

Imagem - Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Imagem - Por que Ana Paula mexe tanto no cabelo? Psicologia explica hábito da sister no BBB 26

Por que Ana Paula mexe tanto no cabelo? Psicologia explica hábito da sister no BBB 26

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - 17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje
Imagem - Áries, Aquário e Libra entram em fase intensa de decisões e conquistas a partir desta sexta (30 de janeiro)

Áries, Aquário e Libra entram em fase intensa de decisões e conquistas a partir desta sexta (30 de janeiro)
Imagem - Melody é internada às pressas em São Paulo após passar mal e cancela shows

Melody é internada às pressas em São Paulo após passar mal e cancela shows

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país
01

Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país

Imagem - Mulher envenena homem e finge ser policial para aplicar golpes em Salvador
02

Mulher envenena homem e finge ser policial para aplicar golpes em Salvador

Imagem - Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'
03

Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'

Imagem - Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora
04

Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora