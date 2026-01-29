Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06:51
Morreu em São Paulo, nesta quarta-feira (28), aos 86 anos, o cantor e compositor Nilton César, um dos grandes nomes do romantismo nacional e dono de grandes sucessos.
Mineiro de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Nilton construiu uma carreira sólida a partir do fim dos anos 1960, período em que a Jovem Guarda dominava as paradas. Foi logo no início dessa trajetória que ele alcançou fama nacional com "Férias na Índia", canção lançada em seu primeiro álbum, 'Dois Num Só Coração'. O hit vendeu cerca de 500 mil cópias e rendeu discos de ouro.
Com uma voz suave e letras carregadas de sentimento, Nilton César se tornou presença constante nas rádios durante a década de 1970. Ao longo da carreira, gravou mais de 20 discos, entre 1964 e 2025, e emplacou músicas que viraram clássicos do gênero, como "A Namorada que Sonhei", "Amor… Amor… Amor…", "Felicidade", "Espere Um Pouquinho Mais" e "Amigo Não". Um dos versos mais lembrados pelo público, "receba as flores que lhe dou", virou sua marca registrada.
A despedida aconteceu na quarta-feira (28), com velório das 17h30 às 19h30, no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, Zona Leste da capital paulista. Em seguida, o corpo será foi cremado no Crematório Vila Alpina.
Nas redes sociais, fãs e amigos lamentaram a perda. A cantora Edith Veiga, amiga próxima do artista, resumiu o sentimento de quem acompanhou sua trajetória: "Hoje a música está em luto. Um amigo que se vai, deixando meu coração amargurado. Amigo é muito bom quando chega, mas muito triste quando se vai".
Mesmo nos últimos anos, Nilton César seguiu ativo. Seu trabalho mais recente foi o álbum "Brega Duetos (Vol. 4)", no qual interpretou 12 faixas entre regravações e músicas inéditas.