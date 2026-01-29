LUTO

Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Cantor se tornou símbolo da música romântica dos anos 1970

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06:51

Nilton Cesar Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Morreu em São Paulo, nesta quarta-feira (28), aos 86 anos, o cantor e compositor Nilton César, um dos grandes nomes do romantismo nacional e dono de grandes sucessos.

Mineiro de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Nilton construiu uma carreira sólida a partir do fim dos anos 1960, período em que a Jovem Guarda dominava as paradas. Foi logo no início dessa trajetória que ele alcançou fama nacional com "Férias na Índia", canção lançada em seu primeiro álbum, 'Dois Num Só Coração'. O hit vendeu cerca de 500 mil cópias e rendeu discos de ouro.

Com uma voz suave e letras carregadas de sentimento, Nilton César se tornou presença constante nas rádios durante a década de 1970. Ao longo da carreira, gravou mais de 20 discos, entre 1964 e 2025, e emplacou músicas que viraram clássicos do gênero, como "A Namorada que Sonhei", "Amor… Amor… Amor…", "Felicidade", "Espere Um Pouquinho Mais" e "Amigo Não". Um dos versos mais lembrados pelo público, "receba as flores que lhe dou", virou sua marca registrada.

A despedida aconteceu na quarta-feira (28), com velório das 17h30 às 19h30, no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, Zona Leste da capital paulista. Em seguida, o corpo será foi cremado no Crematório Vila Alpina.

Nas redes sociais, fãs e amigos lamentaram a perda. A cantora Edith Veiga, amiga próxima do artista, resumiu o sentimento de quem acompanhou sua trajetória: "Hoje a música está em luto. Um amigo que se vai, deixando meu coração amargurado. Amigo é muito bom quando chega, mas muito triste quando se vai".