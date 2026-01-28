FAMOSOS

Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

Benedita e João Pedro Januário já estariam separados desde o ano passado

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:40

Benedita Casé e João Pedro Januário: fim de casamento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um relacionamento que começou ainda na adolescência chegou ao fim de forma discreta. Benedita Casé e o fotógrafo João Pedro Januário não estão mais juntos. O casal, que se conheceu na época de escola e construiu uma história de mais de 16 anos, encerrou o casamento no ano passado.

A separação foi mantida em sigilo e só era conhecida por amigos próximos e familiares. Um dos primeiros sinais de que algo havia mudado veio na virada do ano: os dois passaram o réveillon separados. Benedita escolheu acompanhar os shows em Copacabana, no Rio de Janeiro, enquanto João Pedro seguiu para Angra dos Reis, onde passou a virada na casa do empresário José Maurício Machline.

Por lá, ele esteve ao lado de outros nomes conhecidos, como Maitê Proença e Clara Buarque, reforçando que os caminhos do agora ex-casal já estavam mesmo em direções diferentes.

Benedita, de 36 anos, e João Pedro, de 35, são pais de Brás, hoje com 8 anos, o único neto da atriz Regina Casé. A relação entre Regina e o ex-genro, aliás, sempre foi marcada por muito afeto, algo que ficou evidente em uma homenagem feita pela atriz em 2023.

Na época, Regina publicou uma mensagem carinhosa nas redes sociais exaltando o vínculo que construiu com João Pedro ao longo dos anos. Em tom emocionado, ela falou sobre risadas compartilhadas, afinidades e até comparou o sorriso dele ao do neto, Brás, deixando claro o carinho profundo que existia na convivência familiar.

Apesar do fim do casamento, pessoas próximas afirmam que o foco do ex-casal segue sendo o bem-estar do filho. A separação teria acontecido de forma madura, com respeito e diálogo, preservando a relação familiar construída ao longo de mais de uma década.