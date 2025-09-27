FAMOSOS

Regina Casé se emociona durante compra de doces de São Cosme e Damião: 'Recobrei meu ânimo'

Atriz e apresentadora reviveu tradição ao lado da filha e compartilhou momentos de afeto e fé nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:21

Regina Casé mostra preparação dos doces para celebração de São Cosme e Damião Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Regina Casé, de 71 anos, viveu um momento especial ao lado da filha, Benedita Casé Zerbini, durante um passeio pelo tradicional centro comercial da Saara, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (26). A atriz e apresentadora se emocionou ao reviver a tradição de comprar doces para a celebração de São Cosme e Damião, prática que realiza há décadas com a família.

Nas redes sociais, Benedita aproveitou a ocasião para se declarar à mãe. “Vou fazer uma declaração de amor agora e ao vivo. Toda vez que venho à Saara com ela, lembro que, desde que eu nasci, a gente faz isso. Sempre o mesmo trajeto, a mesma alegria”, contou.

Comovida, Regina respondeu com carinho às palavras da filha. “A gente é assim: quando uma está triste, a outra levanta. É impressionante como conseguimos transformar o dia. No fim da tarde, depois desse passeio, recobrei meu ânimo e alegria e vi a potência dela brilhar. A beleza, essa, ela nunca perde”, disse.

Regina Casé 1 de 16

A artista também compartilhou vídeos em que aparece separando as guloseimas que seriam distribuídas no sábado (27), dia de São Cosme e Damião. “Viva Cosme, Damião e Doum! Hoje é um dia que a gente adora: passar o tempo na rua entregando os saquinhos e recebendo os sorrisos mais lindos. Mas como dizem, o melhor da festa é esperar por ela. A preparação também é deliciosa!”, escreveu na legenda.