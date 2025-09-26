AMIZADE VERDADEIRA

Ingrid Guimarães cai no choro com homenagem de Mônica Martelli e revela filme inspirado na amizade

Atrizes celebram amizade de 30 anos no Encontro e anunciam longa baseado em suas histórias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:10

Ingrid Guimarães se emociona com homenagem de Mônica Martelli Crédito: Reprodução/Globo

A manhã da última quinta-feira (25) foi marcada por emoção e risadas no Encontro com Patrícia Poeta. Ingrid Guimarães recebeu uma homenagem especial de Mônica Martelli, sua amiga de mais de três décadas, e não conseguiu segurar as lágrimas diante das palavras carinhosas.

“É a amiga que mais me faz rir na vida. Ela é a amiga do ‘sim’, está sempre topando tudo, leve, curiosa e entusiasmada”, disse Mônica em um vídeo exibido no programa.

Visivelmente tocada, Ingrid agradeceu e reforçou a força da amizade entre elas. “Eu me emociono com essa coisa de amizade. Fiz muitos anos de dupla com a Heloísa Périssé, que é minha família, e agora vivo essa fase com a Mônica. A gente filmava nossas viagens, o público começou a pedir e acabou virando um filme. É tudo de verdade”, contou.

Segundo a atriz, o longa inspirado nas histórias e trapalhadas das duas já está confirmado e deve chegar aos cinemas em 2026.

Além da homenagem, Ingrid relembrou momentos divertidos da amizade. Um deles foi quando enviou, sem querer, uma mensagem íntima para a mãe de Mônica. Outro episódio recente aconteceu em Londres: a atriz perdeu o celular dentro do banheiro de um restaurante. O aparelho foi encontrado atrás do vaso sanitário após uma busca hilária que mobilizou o local.

“Meu coração quase saiu pela boca. Eu tinha acabado de chegar em Londres, já tinha perdido o guarda-chuva e, de repente, o celular caiu no vaso. Mas no fim a gente só riu da situação”, brincou Ingrid.