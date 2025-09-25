BASTIDORES

'A Fazenda': destino dos animais do reality é revelado; aluguel chega a meio milhão

Zootecnista da Record explica seleção, transporte e cuidados com os bichos que participam da atração

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:44

A Fazenda 2025: animais alugados custam até meio milhão Crédito: Reprodução

Além dos peões famosos, A Fazenda, reality da Record, também abriga anualmente uma variedade de animais. Ao contrário do que muitos imaginam, esses bichos não pertencem à emissora e não vivem permanentemente na sede do programa, em Itapecerica da Serra, São Paulo. Segundo apuração do Terra, a Record aluga os animais por temporada, desembolsando cerca de R$ 500 mil para garantir a presença deles na atração.

A responsável por essa logística é a zootecnista Fernanda Manelli, consultora do programa desde 2009. Ela seleciona os animais, cuida do transporte e supervisiona os cuidados durante a temporada. “No início, os bichos eram meus, mas depois, por questões pessoais, passei a contar com o apoio do Diogo, proprietário de uma fazenda em Itatiba. Alguns animais, como o pavão, estão desde a primeira edição, mas outros são alugados de diferentes criadores. O cavalo, por exemplo, mudou este ano”, detalhou ao Terra.

Antes de chegar à sede, todos os animais passam por exames veterinários e avaliações de comportamento na fazenda de Diogo, garantindo saúde e temperamento adequados. “Animais são imprevisíveis, por isso prefiro pecar pelo excesso de mansidão. Melhor que sejam dóceis demais do que termos surpresas”, comenta Fernanda.

O reality já contou com diferentes espécies ao longo dos anos, incluindo lhamas, avestruzes e, atualmente, búfalos. A zootecnista explica que o maior desafio não é conseguir animais exóticos, mas garantir que eles tenham acomodações adequadas dentro do orçamento. Por exemplo, vacas precisam ter parido recentemente para que os peões possam ordenhá-las sem problemas.

Confira os animais de "A Fazenda 17" 1 de 7

Faltando cerca de 15 dias para a estreia, os bichos chegam à sede do reality para se aclimatarem. Alguns, como patos e marrecos, se adaptam rapidamente, enquanto outros, como vacas, precisam ser ensinados onde comer, beber e dormir durante a temporada. Durante o programa, Fernanda orienta os participantes sobre os cuidados diários com os animais, garantindo que todos sigam corretamente os protocolos.