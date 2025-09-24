Acesse sua conta
Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi anuncia processo contra Carol Lekker após acusação em 'A Fazenda 17'

Defesa de Rayane afirma que Carol Lekker tentou manchar a imagem da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07:32

Rayane Figliuzzi e a Miss Bumbum Carol Lekker protagonizaram um barraco na 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução/Record TV

A tensão em A Fazenda extrapolou os limites do confinamento. Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, anunciou por meio de sua defesa que irá processar a ex-Miss Bumbum Carol Lekker após um barraco no reality show da Record. Durante a discussão, Carol afirmou em rede nacional que Rayane teria passagem pela polícia, declaração que a equipe da influenciadora classificou como difamatória.

“Será movida ação judicial contra Carol Lekker em razão de suas tentativas de prejudicar a imagem de Rayane Figliuzzi com inverdades ditas em rede nacional. Ficou claro que Carol aguardou o último dia de sua permanência no programa para provocar Rayane, incentivando um embate físico e tentando induzi-la a perder o controle e ser eliminada”, diz trecho da nota divulgada pela defesa.

O histórico de Rayane envolve polêmicas. Em 2022, ela chegou a ser conduzida para prestar depoimento em uma investigação sobre o chamado “golpe do motoboy”, esquema que visava idosos em Florianópolis. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, ela teria emprestado contas e maquininha de cartão para movimentar valores obtidos pelo então noivo, Alexandre Navarro Junior, conhecido como Juninho. A denúncia foi aceita pela Justiça, mas o processo segue em andamento e sob segredo judicial.

A defesa, no entanto, reforça que Rayane nunca foi presa, mas apenas ouvida pela polícia, e que não existe qualquer decisão judicial que a condene. “As imagens que circulam não comprovam a presença de Rayane em delegacia. Qualquer tentativa de associar sua imagem a fatos mentirosos resultará em medidas legais”, reforça o comunicado.

Rayane Figliuzzi e a Miss Bumbum Carol Lekker protagonizaram um barraco na 'A Fazenda 17'

Rayane Figliuzzi e a Miss Bumbum Carol Lekker protagonizaram um barraco na 'A Fazenda 17' por Reprodução/Record TV
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Equipe jurídica de Rayane Figliuzzi se posicionou nas redes sociais contra Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Equipe jurídica de Carol Lekker também se posicionou nas redes sociais contra Rayane Figliuzzi por Reprodução/Redes Sociais
Rayane Figliuzzi e a Miss Bumbum Carol Lekker protagonizaram um barraco na 'A Fazenda 17' por Reprodução/Record TV
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Namora de Belo, Rayane Figliuzzi foi presa por estelionato em 2022 por Reprodução/Record TV
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Rayane Figliuzzi é investigada por participação em golpes com participação do ex por Reprodução | Redes Sociais
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Rayane Figliuzzi e a Miss Bumbum Carol Lekker protagonizaram um barraco na 'A Fazenda 17' por Reprodução/Record TV

O barraco aconteceu nesta terça-feira (23), quando Carol Lekker, já apontada como participante “infiltrada” do reality, mencionou o suposto envolvimento da rival com estelionato. A briga repercutiu nas redes sociais e reacendeu a polêmica sobre o passado da influenciadora.

Agora, a discussão entre as peoas deve ganhar novos capítulos fora do confinamento, nos tribunais.

A Fazenda 17 A Fazenda

