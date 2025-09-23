Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Diagnosticado com câncer, ator de 'Dawson's Creek' emociona fãs em aparição virtual

Protagonista da icônica série dos anos 1990 enviou vídeo para evento beneficente após diagnóstico de câncer colorretal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:39

James Van Der Beek, diagnosticado com câncer, emociona fãs em reunião de 'Dawson's Creek' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

James Van Der Beek, de 48 anos, emocionou fãs ao fazer uma aparição virtual durante a reunião do elenco de Dawson’s Creek, realizada nesta segunda-feira (22), no Richard Rodgers Theatre, em Nova Iorque. O ator, diagnosticado com câncer colorretal em estágio 3 em novembro de 2024, apareceu em vídeo pré-gravado exibido no telão, transmitindo mensagens de agradecimento e carinho aos fãs.

“Tenho esperado por esta noite por meses, desde que minha amiga Michelle Williams organizou tudo. Não consigo acreditar que não estou aí pessoalmente para ver meus colegas de elenco e o público”, disse Van Der Beek, visivelmente emocionado. “Quero agradecer a cada pessoa presente, ao elenco, à equipe técnica e a todos que ajudaram a tornar este evento possível. Vocês são os melhores fãs do mundo.”

Leia mais

Imagem - Quem é a entrevistada que gritou ao vivo na TV e assustou apresentadoras; conheça

Quem é a entrevistada que gritou ao vivo na TV e assustou apresentadoras; conheça

Imagem - Prisão, chantagem e revelações: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' entre 22 e 27 de setembro

Prisão, chantagem e revelações: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' entre 22 e 27 de setembro

Imagem - Após divórcio, Virginia Fonseca revela os planos para sua mansão em Goiânia

Após divórcio, Virginia Fonseca revela os planos para sua mansão em Goiânia

O encontro reuniu os atores Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, além de outros nomes que participaram da série exibida entre 1998 e 2003. Durante a reunião, o elenco fez uma leitura ao vivo do episódio piloto de Dawson’s Creek, enquanto a esposa de Van Der Beek, Kimberly, e os filhos do casal subiram ao palco para cantar “I Don’t Want To Wait”, de Paula Cole, tema marcante da série.

O evento teve caráter beneficente e arrecadou fundos para a organização F Cancer, dedicada à conscientização e prevenção do câncer. Apesar de não poder comparecer presencialmente devido a dois vírus estomacais que contraiu recentemente, Van Der Beek destacou a importância do evento e a emoção de ver a união do elenco e dos fãs.

James Van Der Beek de 'Dawson's Creek' enfrenta câncer

James Van Der Beek, diagnosticado com câncer, emociona fãs em reunião de 'Dawson's Creek' por Reprodução/Redes Sociais
Ator de 'Dawson's Creek' enfrenta câncer e surpreende fãs com aparição virtual por Reprodução
Diagnosticado com câncer, James Van Der Beek emociona fãs em reunião virtual de 'Dawson's Creek' por Reprodução/Redes Sociais
Dawson's Creek, série dos anos 1990 por Reprodução
James Van Der Beek por Reprodução/Getty Images
1 de 5
James Van Der Beek, diagnosticado com câncer, emociona fãs em reunião de 'Dawson's Creek' por Reprodução/Redes Sociais

Outros nomes que marcaram presença na leitura do piloto incluíram Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps, reforçando a nostalgia e o carinho dos fãs pela série que marcou uma geração.

O vídeo de James Van Der Beek rapidamente viralizou nas redes sociais, com fãs emocionados com sua força e dedicação mesmo diante do tratamento contra o câncer.

Leia mais

Imagem - 7 dicas para promover inclusão e acessibilidade no dia a dia

7 dicas para promover inclusão e acessibilidade no dia a dia

Imagem - 5 dicas para se conscientizar sobre o Alzheimer

5 dicas para se conscientizar sobre o Alzheimer

Imagem - 11 cuidados importantes com a raça pinscher

11 cuidados importantes com a raça pinscher

Tags:

Câncer James van der Beek

Mais recentes

Imagem - Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome
Imagem - Banho sem esforço: Japão cria máquina de lavar pessoas com roupa e tudo; veja como funciona

Banho sem esforço: Japão cria máquina de lavar pessoas com roupa e tudo; veja como funciona
Imagem - Antônio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Antônio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass
03

Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
04

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira