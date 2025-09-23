CELEBRIDADES

Diagnosticado com câncer, ator de 'Dawson's Creek' emociona fãs em aparição virtual

Protagonista da icônica série dos anos 1990 enviou vídeo para evento beneficente após diagnóstico de câncer colorretal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:39

James Van Der Beek, diagnosticado com câncer, emociona fãs em reunião de 'Dawson's Creek' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

James Van Der Beek, de 48 anos, emocionou fãs ao fazer uma aparição virtual durante a reunião do elenco de Dawson’s Creek, realizada nesta segunda-feira (22), no Richard Rodgers Theatre, em Nova Iorque. O ator, diagnosticado com câncer colorretal em estágio 3 em novembro de 2024, apareceu em vídeo pré-gravado exibido no telão, transmitindo mensagens de agradecimento e carinho aos fãs.

“Tenho esperado por esta noite por meses, desde que minha amiga Michelle Williams organizou tudo. Não consigo acreditar que não estou aí pessoalmente para ver meus colegas de elenco e o público”, disse Van Der Beek, visivelmente emocionado. “Quero agradecer a cada pessoa presente, ao elenco, à equipe técnica e a todos que ajudaram a tornar este evento possível. Vocês são os melhores fãs do mundo.”

O encontro reuniu os atores Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, além de outros nomes que participaram da série exibida entre 1998 e 2003. Durante a reunião, o elenco fez uma leitura ao vivo do episódio piloto de Dawson’s Creek, enquanto a esposa de Van Der Beek, Kimberly, e os filhos do casal subiram ao palco para cantar “I Don’t Want To Wait”, de Paula Cole, tema marcante da série.

O evento teve caráter beneficente e arrecadou fundos para a organização F Cancer, dedicada à conscientização e prevenção do câncer. Apesar de não poder comparecer presencialmente devido a dois vírus estomacais que contraiu recentemente, Van Der Beek destacou a importância do evento e a emoção de ver a união do elenco e dos fãs.

Outros nomes que marcaram presença na leitura do piloto incluíram Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps, reforçando a nostalgia e o carinho dos fãs pela série que marcou uma geração.