Após divórcio, Virginia Fonseca revela os planos para sua mansão em Goiânia

Influenciadora ainda reside na mansão com os filhos após o divórcio com Zé Felipe

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 16:58

Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca esclareceu na última quinta-feira (18) os rumores sobre a venda de sua mansão em Goiânia. Em nota enviada à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a equipe da influenciadora garantiu que não há qualquer negociação em andamento. Segundo a assessoria, a influenciadora planeja ampliar o imóvel, construindo mais quartos em um terreno anexo à residência.

O imóvel foi construído ao longo de três anos por Virginia e Zé Felipe, sendo concluído em julho do ano passado. Após o divórcio, o cantor se mudou para outra casa no mesmo condomínio, mantendo proximidade com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, que continuam morando com a mãe.

Além de Virginia e das crianças, a mãe da influenciadora, Margareth Serrão, também vive na residência. A casa ainda recebe com frequência amigos próximos, como Hebert Gomes, Lucas Guedez e Rafa Uccmann, que já moraram temporariamente no local.

Durante o casamento, a presença constante de amigos na mansão gerou críticas. Em novembro de 2024, Rafa Uccmann comentou sobre a situação: “Nossa, como a Virginia aguenta esse tanto de gente na casa dela? Se fosse na minha, não iria querer”. Ela rebateu na época: “A casa é sua? Por que você está incomodada? A gente está dentro da sua casa, comendo da sua comida, dormindo na sua cama?”