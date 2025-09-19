Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após divórcio, Virginia Fonseca revela os planos para sua mansão em Goiânia

Influenciadora ainda reside na mansão com os filhos após o divórcio com Zé Felipe

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 16:58

Virgínia Fonseca
Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca esclareceu na última quinta-feira (18) os rumores sobre a venda de sua mansão em Goiânia. Em nota enviada à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a equipe da influenciadora garantiu que não há qualquer negociação em andamento. Segundo a assessoria, a influenciadora planeja ampliar o imóvel, construindo mais quartos em um terreno anexo à residência.

O imóvel foi construído ao longo de três anos por Virginia e Zé Felipe, sendo concluído em julho do ano passado. Após o divórcio, o cantor se mudou para outra casa no mesmo condomínio, mantendo proximidade com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, que continuam morando com a mãe.

Leia mais

Imagem - A Fazenda 17: Confira as polêmicas envolvendo Gabriela Spanic, estrela de 'A Usurpadora'

A Fazenda 17: Confira as polêmicas envolvendo Gabriela Spanic, estrela de 'A Usurpadora'

Imagem - O padre que largou a batina por uma apresentadora famosa; conheça história

O padre que largou a batina por uma apresentadora famosa; conheça história

Imagem - Owen Cooper faz história e se torna o mais jovem vencedor do Emmy

Owen Cooper faz história e se torna o mais jovem vencedor do Emmy

Além de Virginia e das crianças, a mãe da influenciadora, Margareth Serrão, também vive na residência. A casa ainda recebe com frequência amigos próximos, como Hebert Gomes, Lucas Guedez e Rafa Uccmann, que já moraram temporariamente no local.

Mansão de Virginia em Goiânia

Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia ficou com a mansão quando se separou de Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia ficou com a mansão quando se separou de Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia ficou com a mansão quando se separou de Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia ficou com a mansão quando se separou de Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
1 de 23
Mansão de Virginia em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais

Durante o casamento, a presença constante de amigos na mansão gerou críticas. Em novembro de 2024, Rafa Uccmann comentou sobre a situação: “Nossa, como a Virginia aguenta esse tanto de gente na casa dela? Se fosse na minha, não iria querer”. Ela rebateu na época: “A casa é sua? Por que você está incomodada? A gente está dentro da sua casa, comendo da sua comida, dormindo na sua cama?”

Virginia destacou ainda que continuará recebendo pessoas e ampliando a casa: “A dona da casa não está incomodada e está aumentando as instalações. Eu não me diminuo para caber em algum lugar e só vou aonde sou convidada. Sempre sou muito bem recebida”, disse.

Leia mais

Imagem - Cuidado! Verão pode revelar doenças associadas ao glúten; entenda

Cuidado! Verão pode revelar doenças associadas ao glúten; entenda

Imagem - Precisa de mais foco e raciocínio rápido? Confira 10 alimentos que podem ajudar!

Precisa de mais foco e raciocínio rápido? Confira 10 alimentos que podem ajudar!

Imagem - Veja 10 alimentos que ajudam a prevenir e a tratar a gordura no fígado

Veja 10 alimentos que ajudam a prevenir e a tratar a gordura no fígado

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vini Jr. publica fotos em mansão de Madrid após possível visita de Virginia; veja

Vini Jr. deixa escapar detalhe que prova presença de Virginia Fonseca em sua casa

Virginia se declara para Zé Felipe e acende rumores de possível volta; entenda

Zé Felipe toma atitude após segunda viagem de Virginia para Espanha e vira piada

Virgínia Fonseca volta a Madrid e aparece em academia que seria na casa de Vini Jr.; compare

Mais recentes

Imagem - Luva de Pedreiro gera confusão ao tentar se explicar para rapper americano em academia

Luva de Pedreiro gera confusão ao tentar se explicar para rapper americano em academia
Imagem - Cantor americano famoso fará show no Carnaval de Salvador 2026

Cantor americano famoso fará show no Carnaval de Salvador 2026
Imagem - Narcisa revela incômodo com Tiago Barnabé: 'Tá errado da parte dele'

Narcisa revela incômodo com Tiago Barnabé: 'Tá errado da parte dele'

MAIS LIDAS

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
01

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
02

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador
03

Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
04

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás