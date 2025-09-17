DECLARAÇÃO APAIXONADA

Virginia se declara para Zé Felipe e acende rumores de possível volta; entenda

Influenciadora falou com afeto e carinho do ex e emocionou público

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:58

Casal terminou relacionamento de maneira respeitosa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Virginia e Zé Felipe terminaram o relacionamento de maneira amigável, e mesmo com vários episódios que acendem burburinhos do affair da influenciadora com o jogador Vini Jr., a loira ainda tem um carinho especial pelo pai de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo. As crianças são fruto do relacionamento da empresária com o sertanejo.

Virginia 1 de 43

Com uma foto pra lá de ousada, com um texto respeitoso e delicado, Virginia e Zé, a partir de uma publicação conjunta, terminaram anunciaram o fim do relacionamento através do Instagram, a principal rede social de trabalho do ex-casal.

Mais recentemente, no evento de celebração de quatro anos da WePink, marca de Virginia, ela abriu o coração e falou com afeto sobre Zé Felipe, e chegou a emocionar o público. Em entrevista ao “Fofocalizando”, exibido no SBT, Virginia fez questão de mencionar o cantor, agradecendo pela história que os dois viveram juntos ao lado dos filhos.

"Conheci uma pessoa maravilhosa, que é o Zé. Com ele tive meus três filhos, que são o maior amor da minha vida, tudo para mim. Hoje, tudo o que faço é pensando neles [os filhos]", disse.