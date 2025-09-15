Acesse sua conta
Penetra é retirado de festa da marca 'We Pink' de Virginia Fonseca

Pessoa foi vista escondida no local e foi retirada por seguranças

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 22:22

Festa da marca de cosméticos está rolando na noite desta segunda-feira (15)
Festa da marca de cosméticos está rolando na noite desta segunda-feira (15) Crédito: Reprodução

Na noite desta segunda-feira (15), Virginia Fonseca e sua sócia Samara Pink celebram o aniversário de 4 anos da empresa de cosméticos. Com live-prévia de apresentação de produtos e depois com um festão em grande salão com decoração luxuosa que ainda está à todo vapor, tudo estaria como o planejado se não fosse um detalhe: um penetra! 

Através das redes sociais, Virginia compartilhou Stories em conversa Samara Pink contando que mesmo com a celebração no início já tinham flagrado alguém invadindo o local reservado para convidados. A sócia da famosa explicou uma pessoa foi retirada por seguranças após invadir a festa. 

