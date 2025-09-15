CONVERSA REVELOU

Penetra é retirado de festa da marca 'We Pink' de Virginia Fonseca

Pessoa foi vista escondida no local e foi retirada por seguranças

Elis Freire

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 22:22

Festa da marca de cosméticos está rolando na noite desta segunda-feira (15) Crédito: Reprodução

Na noite desta segunda-feira (15), Virginia Fonseca e sua sócia Samara Pink celebram o aniversário de 4 anos da empresa de cosméticos. Com live-prévia de apresentação de produtos e depois com um festão em grande salão com decoração luxuosa que ainda está à todo vapor, tudo estaria como o planejado se não fosse um detalhe: um penetra!

Através das redes sociais, Virginia compartilhou Stories em conversa Samara Pink contando que mesmo com a celebração no início já tinham flagrado alguém invadindo o local reservado para convidados. A sócia da famosa explicou uma pessoa foi retirada por seguranças após invadir a festa.

“Acredita que tinha uma pessoa escondida no meio da festa? Escondida real, os seguranças pegaram”, disse Samara a Virginia, nas imagens compartilhadas nesta segunda-feira (15). O evento está acontecendo em São Paulo e foi avaliado em mais de R$ 1 milhão. Segundo o portal Leo Dias terão shows de Ludmilla, Belo e Felipe Amorim.

“Bora começarrrr!!! Hoje é um dia muito especial para nós: 4 anos da nossa empresa, 4 anos em que já não dormimos direito mais, kkkk! 4 anos de muito trabalho, muito foco, muitos problemas e muitasssss conquistas!!!!! Sou só gratidão a Deus por tudo!!! Hoje é dia de comemorar!”, escreveu Virginia no início do dia, comemorando o marco alcançado pela We Pink.