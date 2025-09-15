Acesse sua conta
Saiba que horas os participantes de 'A Fazenda 17' serão anunciados

Reality show da Record estreia nesta segunda-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 21:19

Quatro participantes de A Fazenda 17 já foram flagrados antes da estreia
Quatro participantes de A Fazenda 17 já foram flagrados antes da estreia Crédito: Divulgação/Edu Moraes

A noite desta segunda-feira (15) já caiu e a expectativa para a estreia da 17ª temporada de "A Fazenda" está lá em cima! E apesar das inúmeras listas e mesmo imagens vazadas, a pergunta é a mesma: que horas os participantes serão confirmados? Afinal, para ter certeza só quando o público puder ver nas telinhas os peões se mostrando prontos para jogar. 

O reality show da Record, porém, adotou uma estratégia diferente em 2025. Diferente dos anos anteriores em que o elenco de confinados foi revelado durante a programação da televisão dias antes da estreia, desta vez só na hora do primeiro programa que os fãs poderão saber quem está lá dentro para viver as provas rurais. Ou seja: os nomezinhos serão anunciados nesta segunda-feira (15), na Record, a partir das 22h30

O reality rural, apresentado por Adriane Galisteu, promete entregar novas polêmicas, romances, brigas e alianças, além de premiar o vencedor com R$ 2 milhões.

Record vaza imagens de quatro participantes de "A Fazenda"

Gabi Spanic por Reprodução
Nizam por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 4
Gabi Spanic por Reprodução

Novidades da temporada

"A Fazenda 17" terá inúmeras novidades. A maior delas será que dois peões estarão “infiltrados” entre os "participantes reais" com a missão de enganar os demais e explicou com será a dinâmica. A informação foi anunciada durante a coletiva de imprensa da 17ª temporada do programa exibido na Record, na tarde da última quinta-feira (11).

A dinâmica vai dar prêmios em dinheiro para os infiltrados e também os participantes “verdadeiros" e envolverá instruções passadas pela produção que poderão confundir a mente dos confinados. Ao todo serão 26 pessoas inicialmente na fazenda, mas dois deles serão “falsos peões” tentando enganar os outros 24 participantes

A entrada dos participantes no reality também será diferente de acordo com a produção do programa: "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado", adiantou a produção do programa.

Terá ainda uma novidade entre os animais que deverão ser cuidados pelos confinados: dois filhotes de búfalo. 

O jogo

Assim como em anos anteriores, os peões viverão confinados na sede rural e enfrentarão provas semanais, sendo a principal a Prova do Fazendeiro, que garante imunidade e o poder de indicar um rival para a Roça. O público votará online, pelo portal R7, para decidir quem permanece no jogo.

A temporada deve durar de três a quatro meses, com a grande final marcada para dezembro.

