Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fotos vazadas de 'A Fazenda 17' geram crise na emissora e mistério

Segundo colunista, a edição ainda busca desvendar quem expôs quatro participantes antes da hora

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:23

Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda
Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda Crédito: Reprodução

A Record está em desespero em busca de descobrir quem foi o responsável por vazar as imagens de participantes do "A Fazenda 17" antes da hora, durante momentos iniciais do confinamento. Isso é o que afirma o colunista Thiago Sodré, do Correio Brasiliense. Segundo ele, a direção do reality está em crise após a exposição do material e teria iniciado um grande "caças às bruxas" nos bastidores da emissora nas últimas horas.

Especialistas afirmam que imagens partiram do próprio switcher da Record, o que era considerado impossível de acontecer, e afirmam ainda que as imagens não são IA (Inteligência Artificial) ou montagens. As fotos revelaram os seguintes peões: Dudu Camargo (apresentador), Gabriela Spanic (de A Usurpadora), Guilherme Boury (ator) e Nizam (ex-BBB 24).

Record vaza imagens de quatro participantes de "A Fazenda"

Gabi Spanic por Reprodução
Nizam por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 4
Gabi Spanic por Reprodução

Sendo assim, as suspeitas caíram sobre a equipe que trabalha diretamente no switcher, local de comando do programa, e estes estariam sendo interrogados um a um. Mas, tudo ainda seria um grande mistério segundo a publicação. Assim como a dinâmica inédita do reality anunciada para esta edição parece que a equipe da emissora também tem um infiltrado. 

Porém, existem opiniões que contrariam as informações do colunista de televisão. O ex apresentador de A Fazenda e jornalista  Britto Jr. afirma que o vazamento de imagens do confinamento da 17ª edição do reality teria sido proposital. Ele, que conhece de perto o programa, disse que tudo é uma grande estratégia de marketing para a estreia desta segunda-feira (15).

"O vazamento também faz parte da estratégia de divulgação do reality", escreveu no X.

Todos os vencedores de 'A Fazenda'

A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução
A Fazenda 2: Karina Bacchi por Reprodução
A Fazenda 3: Daniel Bueno por Reprodução
A Fazenda 4: Joana Machado por Reprodução
A Fazenda 5: Viviane Araújo por Reprodução
A Fazenda 6: Bárbara Evans por Reprodução
A Fazenda 7: DH Silveira por Reprodução
A Fazenda 8: Douglas Sampaio por Reprodução
A Fazenda 9: Flávia Viana por Reprodução
A Fazenda 10: Rafael Ilha por Reprodução
A Fazenda 11: Lucas Viana por Reprodução
A Fazenda 12: Jojo Todynho por Reprodução
A Fazenda 13: Rico Melquiades por Reprodução
A Fazenda 14: Bárbara Borges por Reprodução
A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski por Reprodução
A Fazenda 16: Sacha Bali por Reprodução
1 de 16
A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução

Novidades da temporada

O diretor de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, revelou que 'A Fazenda 17' terá dois peões “infiltrados” entre os "participantes reais" com a missão de enganar os demais e explicou com será a dinâmica. A informação foi anunciada durante a coletiva de imprensa da 17ª temporada do programa exibido na Record, na tarde da última quinta-feira (11).

A dinâmica vai dar prêmios em dinheiro para os infiltrados e também os participantes “verdadeiros" e envolverá instruções passadas pela produção que poderão confundir a mente dos confinados. Ao todo serão 26 participantes, mas dois deles são “falsos peões” tentando enganar os participantes.

A entrada dos participantes também será diferente. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado", adiantou a produção do programa.

Terá ainda uma novidade entre os animais que deverão ser cuidados pelos confinados: dois filhotes de búfalo.

A premiação da temporada será de R$ 2 milhões.

"A Fazenda 17" estreia nesta segunda-feira (15), às 22h30, na Record.

Leia mais

Imagem - Por onde anda Joana Machado? Campeã de 'A Fazenda' revela por que sumiu da TV

Por onde anda Joana Machado? Campeã de 'A Fazenda' revela por que sumiu da TV

Imagem - Record vaza quatro participantes de ‘A Fazenda 17’ antes da estreia

Record vaza quatro participantes de ‘A Fazenda 17’ antes da estreia

Imagem - Participante de A Fazenda 17 fica doente e muda os planos da Record às vésperas da estreia

Participante de A Fazenda 17 fica doente e muda os planos da Record às vésperas da estreia

Mais recentes

Imagem - Nina comete crime em 'Dona de Mim' e é ameaçada por Jacques

Nina comete crime em 'Dona de Mim' e é ameaçada por Jacques
Imagem - Alerta de traição: Escorpião, Câncer e Libra vão se decepcionar nesta semana

Alerta de traição: Escorpião, Câncer e Libra vão se decepcionar nesta semana
Imagem - Colocar coco ralado no mate faz bem: veja benefícios nutricionais

Colocar coco ralado no mate faz bem: veja benefícios nutricionais

MAIS LIDAS

Imagem - 27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro
01

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Imagem - Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador
02

Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
03

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa sete pessoas feridas
04

Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa sete pessoas feridas