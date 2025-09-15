QUEM FOI?

Fotos vazadas de 'A Fazenda 17' geram crise na emissora e mistério

Segundo colunista, a edição ainda busca desvendar quem expôs quatro participantes antes da hora

Elis Freire

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:23

Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda Crédito: Reprodução

A Record está em desespero em busca de descobrir quem foi o responsável por vazar as imagens de participantes do "A Fazenda 17" antes da hora, durante momentos iniciais do confinamento. Isso é o que afirma o colunista Thiago Sodré, do Correio Brasiliense. Segundo ele, a direção do reality está em crise após a exposição do material e teria iniciado um grande "caças às bruxas" nos bastidores da emissora nas últimas horas.

Especialistas afirmam que imagens partiram do próprio switcher da Record, o que era considerado impossível de acontecer, e afirmam ainda que as imagens não são IA (Inteligência Artificial) ou montagens. As fotos revelaram os seguintes peões: Dudu Camargo (apresentador), Gabriela Spanic (de A Usurpadora), Guilherme Boury (ator) e Nizam (ex-BBB 24).

Sendo assim, as suspeitas caíram sobre a equipe que trabalha diretamente no switcher, local de comando do programa, e estes estariam sendo interrogados um a um. Mas, tudo ainda seria um grande mistério segundo a publicação. Assim como a dinâmica inédita do reality anunciada para esta edição parece que a equipe da emissora também tem um infiltrado.

Porém, existem opiniões que contrariam as informações do colunista de televisão. O ex apresentador de A Fazenda e jornalista Britto Jr. afirma que o vazamento de imagens do confinamento da 17ª edição do reality teria sido proposital. Ele, que conhece de perto o programa, disse que tudo é uma grande estratégia de marketing para a estreia desta segunda-feira (15).

"O vazamento também faz parte da estratégia de divulgação do reality", escreveu no X.

Novidades da temporada

O diretor de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, revelou que 'A Fazenda 17' terá dois peões “infiltrados” entre os "participantes reais" com a missão de enganar os demais e explicou com será a dinâmica. A informação foi anunciada durante a coletiva de imprensa da 17ª temporada do programa exibido na Record, na tarde da última quinta-feira (11).

A dinâmica vai dar prêmios em dinheiro para os infiltrados e também os participantes “verdadeiros" e envolverá instruções passadas pela produção que poderão confundir a mente dos confinados. Ao todo serão 26 participantes, mas dois deles são “falsos peões” tentando enganar os participantes.

A entrada dos participantes também será diferente. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado", adiantou a produção do programa.

Terá ainda uma novidade entre os animais que deverão ser cuidados pelos confinados: dois filhotes de búfalo.

A premiação da temporada será de R$ 2 milhões.