TELEVISÃO

'A Fazenda 17': reality terá infiltrados entre os participantes, conta diretor

Rodrigo Carelli confirmou que programa terá peões secretos instruídos pela produção

Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:03

A Fazenda 17 Crédito: Divulgação

O diretor de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, revelou que 'A Fazenda 17' terá dois peões “infiltrados” entre os "participantes reais" com a missão de enganar os demais e explicou com será a dinâmica. A informação foi anunciada durante a coletiva de imprensa da 17ª temporada do programa exibido na Record, na tarde desta quinta-feira (11).

A dinâmica vai dar prêmios em dinheiro para os infiltrados e também os participantes “verdadeiros" e envolverá instruções passadas pela produção que poderão confundir a mente dos confinados. Em algum momento, haverá uma votação onde cada um deverá opinar sobre quem não está ali para competir pela permanência.

Segundo Rodrigo Carelli ao todo serão 26 participantes, mas dois deles são “falsos peões” tentando enganar os participantes. Eles receberão informações da produção do que deverão fazer durante a competição e caso não fizerem deixarão de ganhar prêmios pela breve participação no reality.

“Vão entrar 26 participantes, mas na verdade não são 26 participantes. São 24 participantes e dois infiltrados: um homem e uma mulher. Eles estão confinados no hotel como os demais, na segunda-feira eles entram no programa e todos vão se conhecer. Eles foram brifados de como vai acontecer, mas cada um foi brifado que só ele ou ela é infiltrado. Eles acham que só vai ter um”, detalhou ele.

O público saberá já na estreia quem são os infiltrados. “Na segunda-feira, a gente vai falar pro público quem são os infiltrados e depois a gente vai falar para eles [participantes] que há uma pessoa infiltrada, mas que é uma pessoa só. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da Roça, cada um dos 26 vai votar em quem você acha que é o infiltrado.”

Os prêmio em dinheiro poderão chegar a R$50 mil por pessoa. “Se cinco pessoas ou mais acertarem, essas cinco pessoas vão dividir R$ 50 mil. Se menos de cinco pessoas acertarem, o infiltrado ganha R$ 50 mil. Isso vai acontecer pros dois”, contou Rodrigo.

O diretor adiantou ainda que as missões serão das mais diversas: “Coisas absurdas, movimentos esquisitos, que eles têm que fazer sem os outros notarem, de uma maneira natural”.

"A Fazenda 17" estreia na próxima segunda-feira (15) na Record.