'A Fazenda 17': reality terá infiltrados entre os participantes, conta diretor

Rodrigo Carelli confirmou que programa terá peões secretos instruídos pela produção

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:03

A Fazenda 17
A Fazenda 17 Crédito: Divulgação

O diretor de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, revelou que 'A Fazenda 17' terá dois peões “infiltrados” entre os "participantes reais" com a missão de enganar os demais e explicou com será a dinâmica. A informação foi anunciada durante a coletiva de imprensa da 17ª temporada do programa exibido na Record, na tarde desta quinta-feira (11).

A dinâmica vai dar prêmios em dinheiro para os infiltrados e também os participantes “verdadeiros" e envolverá instruções passadas pela produção que poderão confundir a mente dos confinados. Em algum momento, haverá uma votação onde cada um deverá opinar sobre quem não está ali para competir pela permanência.

A Fazenda

A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
1 de 8
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais

Segundo Rodrigo Carelli ao todo serão 26 participantes, mas dois deles são “falsos peões” tentando enganar os participantes. Eles receberão informações da produção do que deverão fazer durante a competição e caso não fizerem deixarão de ganhar prêmios pela breve participação no reality. 

“Vão entrar 26 participantes, mas na verdade não são 26 participantes. São 24 participantes e dois infiltrados: um homem e uma mulher. Eles estão confinados no hotel como os demais, na segunda-feira eles entram no programa e todos vão se conhecer. Eles foram brifados de como vai acontecer, mas cada um foi brifado que só ele ou ela é infiltrado. Eles acham que só vai ter um”, detalhou ele. 

O público saberá já na estreia quem são os infiltrados. “Na segunda-feira, a gente vai falar pro público quem são os infiltrados e depois a gente vai falar para eles [participantes] que há uma pessoa infiltrada, mas que é uma pessoa só. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da Roça, cada um dos 26 vai votar em quem você acha que é o infiltrado.”

Os prêmio em dinheiro poderão chegar a R$50 mil por pessoa. “Se cinco pessoas ou mais acertarem, essas cinco pessoas vão dividir R$ 50 mil. Se menos de cinco pessoas acertarem, o infiltrado ganha R$ 50 mil. Isso vai acontecer pros dois”, contou Rodrigo. 

O diretor adiantou ainda que as missões serão das mais diversas: “Coisas absurdas, movimentos esquisitos, que eles têm que fazer sem os outros notarem, de uma maneira natural”.

"A Fazenda 17" estreia na próxima segunda-feira (15) na Record. 

