Ex-A Fazenda Mateus Verdelho tem problema inesperado nos olhos após exagerar no café e Red Bull

Modelo postou vídeos alertando os seguidores sobre o assunto; entenda

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 08:31

Mateus Verdelho
Mateus Verdelho Crédito: Reprodução/Instagram @rafacostakent

Mateus Verdelho usou os Stories do Instagram, na última quarta-feira (10), para fazer um alerta aos seguidores. O influenciador e modelo de 42 anos relatou que teve um problema nos olhos por conta do excesso de cafeína. Ele afirmou que teve palpitações nas pálpebras por beber a substância em excesso.

"Vou dar um relato que estava acontecendo comigo já fazia uns quatro meses. Até fui ao oftalmo. Eu estava com um negócio no olho, sabe quando a pálpebra fica pulando, do nada assim, se está parado fica pulando o dia inteiro, e aí eu fui lá no oftalmo o cara falou: 'não tem nada a ver com oftalmo. Isso daí é relacionado a estresse'. Aí pensei: não é possível, estava ali sempre, toda hora, todo dia, e só piorando", começou o ex-participante do reality show 'A Fazenda'.

"No sábado eu tomei minhas talagadas de café - de manhã eu faço um cafezão longo, assim, coado - e tomei dois cafés esse dia e à tarde eu tomei uns três Red Bulls. Cara, minha pálpebra parecia que estava viva. Aí decidi fazer um teste: ficar sem cafeína. Domingo já cortei, tanto é que eu estou tomando café descafeinado todo dia pra dar aquela enganada, né? É uma coisa tomar café sem álcool, mas é o que temos", completou.

Segundo Mateus, ao parar com a cafeína, o olho voltou a ficar normal. "Cortei domingo, segunda, ontem, quando deu uma boa diminuída e hoje, zero, meu olho está normal de novo. Por que eu estou falando isso? O poder que tem a cafeína, os benefícios e se você não souber usar também, como ela pode te prejudicar. Prejudicar não, não é essa palavra, é saber usar ao seu favor, porque a cafeína é uma substância, se você souber usar ela vai ser muito boa pra você, muito boa. E se você não souber usar ela vai ser prejudicial, igual estava sendo pra mim", finalizou

Em seu site oficial, a oftalmologista Elisa Duarte explica que o consumo excessivo de bebidas energéticas pode, sim, impactar a saúde ocular e geral.

"Estudos recentes apontam que o alto teor de cafeína e outros estimulantes presentes nesses produtos pode causar efeitos colaterais, como visão turva e até alucinações visuais em alguns casos. A cafeína e ingredientes como taurina estimulam o sistema cardiovascular e nervoso, o que pode levar a problemas como aumento da pressão arterial e efeitos na circulação ocular, especialmente em quem já possui outros fatores de risco, como sono inadequado e desidratação", explica.

"A longo prazo, o consumo excessivo de cafeína pode resultar em uma redução do fluxo sanguíneo para os olhos, causando secura, irritação ocular e, potencialmente, aumentando a pressão intraocular. Por isso, é importante diminuir o consumo desse tipo de bebida e priorizar sua saúde!", completou a médica.

