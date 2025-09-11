Acesse sua conta
Kamylinha faz 18 anos e chora ausência de Hytalo Santos, preso desde agosto

Influenciadora lamentou não ter o criador de conteúdo em sua festa de aniversário e desabafou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 08:19

Kamylinha celebrou seus 18 anos em uma festa íntima com a família
Kamylinha celebrou seus 18 anos em uma festa íntima com a família Crédito: Reprodução/TikTok

Kamylinha completou 18 anos no dia 9 de setembro, mas a data não foi como ela esperava. Em uma festa íntima com familiares, a influenciadora chorou ao lembrar da ausência de Hytalo Santos, preso desde 15 de agosto, acusado de expor menores de idade em plataformas digitais. “Queria tanto comemorar com o Hytalo, mas, infelizmente, não foi como imaginei”, disse emocionada.

Nas redes sociais, Kamylinha compartilhou um vídeo do parabéns em que aparece em lágrimas e desabafou: “O tão sonhado 18 anos. Passei o ano inteiro sonhando e planejando esse momento… Deus sabe de tudo, Deus conhece o meu coração, o coração da minha mãe e também o de Hytalo”.

A jovem também refletiu sobre a nova fase da vida. “Completar 18 anos significa muita coisa… eu deixo de ser menina para me tornar mulher. E, ao mesmo tempo, sinto que falta uma parte de mim. Porque, apesar de toda felicidade, tem algo incompleto: Hytalo ainda está preso”, escreveu.

Hytalo e o marido, Israel Natã Vicente, foram presos em Carapicuíba (SP) e depois transferidos para a Paraíba. Enquanto isso, Kamylinha segue usando um perfil reserva no Instagram, já que não pode acessar sua conta oficial por decisão judicial.

