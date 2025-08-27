Hytalo Santos dopava criança de 12 anos com soníferos, diz testemunha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:03
O maquiador Erick Neto, que integrava o grupo do influenciador Hytalo Santos, fez graves revelações em entrevista à TV Globo exibida nesta terça-feira (26/8). De acordo com seu depoimento, uma menina de 12 anos, sob tutela de Hytalo e de seu marido, Israel Nata Vicente, era medicada com soníferos para ficar em casa enquanto o grupo saía.
A prática teria ocorrido durante uma viagem a São Paulo, em 2020. Erick Neto afirmou que recebia orientações diretas para dopar a criança. "Ele nos passava que quando a gente fosse jantar, coloca três dramins [medicamento utilizado como anti-emético e anti-vertiginoso que causa sonolência] no suco dela", declarou ao programa.
O objetivo explícito, segundo a testemunha, era impedir que a adolescente os acompanhasse. "Ela tinha muita vontade de ir para os lugares que ela não poderia. Era usado para que ela dormisse e perdesse a noção do tempo", afirmou Erick. Ele também contou que a idade da menina era constantemente confundida de forma deliberada. "E ninguém nunca sabia qual era a idade dela. Uma hora falavam que tinha 15, outras com 16. Era uma menina claramente com a cara de criança", disse.
Além do suposto doping, Erick Neto denunciou a sexualização da criança, forçada a usar roupas curtas e a dançar para conteúdos na internet. Questionado sobre o vestuário inadequado, o influenciador se justificava. "Era um discurso de: 'Ah, mas é porque ela gosta de usar'", recordou a testemunha.
Hytalo Santos e Israel Nata Vicente estão atualmente detidos pela polícia. Eles respondem por suspeita de crimes como risco à ordem pública, obstrução de justiça, tráfico de pessoas e exploração sexual.
