Hytalo Santos dopava criança de 12 anos com soníferos, diz testemunha

Maquiador disse que garota era dopada para que casal pudesse sair sem ela durante viagem

Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:03

Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba Crédito: Reprodução

O maquiador Erick Neto, que integrava o grupo do influenciador Hytalo Santos, fez graves revelações em entrevista à TV Globo exibida nesta terça-feira (26/8). De acordo com seu depoimento, uma menina de 12 anos, sob tutela de Hytalo e de seu marido, Israel Nata Vicente, era medicada com soníferos para ficar em casa enquanto o grupo saía.

A prática teria ocorrido durante uma viagem a São Paulo, em 2020. Erick Neto afirmou que recebia orientações diretas para dopar a criança. "Ele nos passava que quando a gente fosse jantar, coloca três dramins [medicamento utilizado como anti-emético e anti-vertiginoso que causa sonolência] no suco dela", declarou ao programa.

O objetivo explícito, segundo a testemunha, era impedir que a adolescente os acompanhasse. "Ela tinha muita vontade de ir para os lugares que ela não poderia. Era usado para que ela dormisse e perdesse a noção do tempo", afirmou Erick. Ele também contou que a idade da menina era constantemente confundida de forma deliberada. "E ninguém nunca sabia qual era a idade dela. Uma hora falavam que tinha 15, outras com 16. Era uma menina claramente com a cara de criança", disse.

Além do suposto doping, Erick Neto denunciou a sexualização da criança, forçada a usar roupas curtas e a dançar para conteúdos na internet. Questionado sobre o vestuário inadequado, o influenciador se justificava. "Era um discurso de: 'Ah, mas é porque ela gosta de usar'", recordou a testemunha.

Hytalo Santos e Israel Nata Vicente estão atualmente detidos pela polícia. Eles respondem por suspeita de crimes como risco à ordem pública, obstrução de justiça, tráfico de pessoas e exploração sexual.