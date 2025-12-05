Acesse sua conta
PM é procurado após matar o próprio sobrinho por causa de disputa por ex

Vítima foi executada à queima-roupa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:58

Polícia Civil do Rio de Janeiro
Polícia Civil do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, na manhã desta sexta-feira (5), uma operação para prender o cabo da PM Alexandre Severino Rodrigues dos Santos, lotado no 2º BPM (Botafogo). Ele é acusado de matar a tiros o sobrinho Kaik dos Santos Azevedo, de 28 anos, em 28 de agosto, em Itaguaí.

O crime, segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), foi motivado por um desentendimento familiar. Kaik teria descoberto que o tio-avô tentava iniciar um relacionamento com sua ex-companheira, o que gerou uma discussão. Na ocasião, Alexandre teria ameaçado o sobrinho de morte.

No dia do ataque, Kaik trabalhava entregando quentinhas em um bar na Vila Geny quando foi surpreendido pelo PM, que chegou armado com uma pistola calibre .380. De acordo com a polícia, ele executou a vítima à queima-roupa, enquanto um cúmplice dava cobertura.

O cabo possui histórico de violência e já respondeu por homicídio qualificado em 2012, chegando a ser expulso da corporação. Após ser absolvido, retornou à PM mais de dez anos depois. A DHBF busca localizar a arma usada na execução e identificar o comparsa que aparece em imagens de segurança.

Informações sobre o paradeiro de Alexandre podem ser repassadas anonimamente ao Disque Denúncia pelo número (21) 2253-1177.

Com informações do Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

