Exame toxicológico agora é obrigatório para tirar CNH; veja preços

Congresso Nacional retomou exigência para obtenção do documento

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:53

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

O Congresso Nacional retomou, nesta quinta-feira (4), a exigência do exame toxicológico para a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos condutores de categorias A e B. Mas, afinal, quanto custa um exame toxicológico?

De acordo com o Latox, laboratório especialista em exames toxicológicos, eles custam de R$ 100 a R$ 160, variando conforme a região do país. A informação é da CNN Brasil.

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes

A decisão da retomada do exame aconteceu através da derrubada de dois vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram 421 votos a favor da derrubada do veto na Câmara, contra 10, e 72 votos a favor o Senado, contra zero.

Até o momento, o exame só é exigido para habilitação nas categorias C, D e E, que englobam transporte de passageiros e cargas. Com a derrubada dos vetos, vai passar a ser obrigatório para a primeira habilitação nas classes A e B, que incluem motocicletas e carros de passeio.

Além disso, os parlamentares também derrubaram um veto referente a vigência da nova regra para a CNH e tornaram obrigatório que ela entre em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União.

Tags:

Brasil Motorista Cnh Congresso

