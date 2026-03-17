SAÚDE

Bolsonaro tem melhora clínica, mas segue na UTI, diz boletim

Defesa fez novo pedido de prisão domiciliar por questões de saúde do ex-presidente

Maysa Polcri

Publicado em 17 de março de 2026 às 15:32

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica e laboratorial ao longo das últimas 24 horas, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (17) pelo Hospital DF Star, em Brasília. O ex-presidente permanece internado e sem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A defesa dele voltou a pedir prisão domiciliar.

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Ontem, no período vespertino, foi transferido para uma nova acomodação em terapia intensiva, mais adequada para o quadro clínico atual", diz o boletim.

Nesta terça-feira (17), a defesa do ex-presidente voltou a pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que Bolsonaro seja transferido ao regime de prisão domiciliar, em razão de seu estado de saúde. Os advogados argumentam que novos episódios de broncoaspiração podem ocorrer a qualquer momento, situação que exige “monitoramento clínico frequente”.

Na segunda-feira (16), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nas redes sociais, que Bolsonaro havia sido transferido para unidade semi-intensiva. Os médicos, no entanto, informaram que ainda não há previsão de alta da UTI.

"Manteve melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com nova queda nos marcadores inflamatórios. Segue em tratamento antibióticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", acrescentam os médicos.

Bolsonaro foi internado após apresentar náuseas, febre e calafrios durante a madrugada de sexta-feira (13). Ele cumpre pena desde janeiro na sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília, após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Veja a cela em que Bolsonaro ficará preso na Papudinha 1 de 8

O que é broncoaspiração?

O quadro é caracterizado quando substâncias que deveriam seguir pelo sistema digestivo acabam entrando nas vias respiratórias. Isso pode acontecer com vômito, saliva, alimentos ou líquidos que, em vez de seguirem para o estômago, são direcionados para os pulmões.

Quando isso acontece, o material aspirado pode causar irritação nas vias respiratórias e até provocar infecções pulmonares, como pneumonia aspirativa. O risco depende principalmente da quantidade aspirada e da condição de saúde da pessoa. Em casos leves, o organismo consegue eliminar o material e o paciente se recupera sem complicações.

Já em situações mais graves, a substância pode bloquear parcialmente as vias respiratórias ou desencadear inflamações que dificultam a respiração. Por isso, pacientes com suspeita de broncoaspiração costumam passar por exames, incluindo avaliação pulmonar e exames de imagem, para verificar se houve comprometimento das vias respiratórias.