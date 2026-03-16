SAÚDE

Bolsonaro recebe alta da UTI após apresentar melhora, diz Michelle

Ex-primeira-dama afirmou que Bolsonaro foi transferido para semi-intensiva

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:32

Jair Bolsonaro está preso em Brasília Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para uma unidade intensiva dedicada a cuidados intermediários do Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi compartilhada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, nas redes sociais.

"Com a melhora dos marcadores da infecção, meu amor foi transferido para a unidade semi-intensiva. Seguimos confiantes de que ele vai vencer mais esse momento. Obrigada por todo o carinho e pelas orações", escreveu Michelle. Jair Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira (13), quando foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e iniciou tratamento com antibióticos.

Um boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira (16) havia informado que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas. Naquele momento, ele permanecia internado na UTI.

Bolsonaro foi internado após apresentar náuseas, febre e calafrios durante a madrugada de sexta-feira (13). Ele cumpre pena desde janeiro na sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília, após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Veja a cela em que Bolsonaro ficará preso na Papudinha 1 de 8

O que é broncoaspiração?

O quadro é caracterizado quando substâncias que deveriam seguir pelo sistema digestivo acabam entrando nas vias respiratórias. Isso pode acontecer com vômito, saliva, alimentos ou líquidos que, em vez de seguirem para o estômago, são direcionados para os pulmões.

Quando isso acontece, o material aspirado pode causar irritação nas vias respiratórias e até provocar infecções pulmonares, como pneumonia aspirativa. O risco depende principalmente da quantidade aspirada e da condição de saúde da pessoa. Em casos leves, o organismo consegue eliminar o material e o paciente se recupera sem complicações.

Já em situações mais graves, a substância pode bloquear parcialmente as vias respiratórias ou desencadear inflamações que dificultam a respiração. Por isso, pacientes com suspeita de broncoaspiração costumam passar por exames, incluindo avaliação pulmonar e exames de imagem, para verificar se houve comprometimento das vias respiratórias.