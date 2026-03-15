SAÚDE

Bolsonaro apresenta melhora na função renal mas segue na UTI, diz boletim

Ex-presidente foi internado na sexta-feira (13)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 11:53

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora nas funções renais, tem quadro considerável estável e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo boletim médico divulgado neste domingo (15). Não há previsão para que ele deixe o hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde sexta-feira (13).

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal, porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue", afirmam os médicos.

Bolsonaro foi internado após apresentar náuseas, febre e calafrios durante a madrugada. Depois de passar por exames, foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana, e permanece em tratamento com antibióticos. "Em decorrência destas alterações, houve necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos. Segue com suporte clínico intensivo e com intensificação da fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", acrescenta o boletim.

O ex-presidente cumpre pena desde janeiro na sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.



Veja a cela em que Bolsonaro ficará preso na Papudinha 1 de 8

O que é broncoaspiração?

O quadro é caracterizado quando substâncias que deveriam seguir pelo sistema digestivo acabam entrando nas vias respiratórias. Isso pode acontecer com vômito, saliva, alimentos ou líquidos que, em vez de seguirem para o estômago, são direcionados para os pulmões.

Quando isso acontece, o material aspirado pode causar irritação nas vias respiratórias e até provocar infecções pulmonares, como pneumonia aspirativa. O risco depende principalmente da quantidade aspirada e da condição de saúde da pessoa. Em casos leves, o organismo consegue eliminar o material e o paciente se recupera sem complicações.

Já em situações mais graves, a substância pode bloquear parcialmente as vias respiratórias ou desencadear inflamações que dificultam a respiração. Por isso, pacientes com suspeita de broncoaspiração costumam passar por exames, incluindo avaliação pulmonar e exames de imagem, para verificar se houve comprometimento das vias respiratórias.