SERTÃO

Mulher morre e 113 são internados após comerem pizza em Pombal

Os clientes apresentaram sintomas de intoxicação após relatarem ter consumido pizza em um estabelecimento da cidade na Paraíba

Wladmir Pinheiro

Publicado em 17 de março de 2026 às 14:21

Mulher morre e 113 são internados após comerem pizza na Paraíba Crédito: Divulgação/Governo da Paraíba

Uma mulher morreu com suspeita de intoxicação alimentar na manhã desta terça-feira (17), em Pombal, no Sertão da Paraíba. A informação foi confirmada pelo Hospital Regional do município, onde ela estava internada desde esta segunda-feira (16).

A vítima foi identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, 44 anos. Ela é uma das 114 pessoas que procuraram atendimento médico na cidade após apresentarem sintomas de intoxicação alimentar depois de consumirem pizza em um estabelecimento local.

A mulher deu entrada na unidade na segunda-feira (16) com diarreia, vômitos e dor abdominal, sintomas associados à ingestão alimentar, segundo o Hospital Regional de Pombal informou ao g1 Paraíba através de nota. A unidade informou que a "paciente apresentou rápida evolução clínica, sendo prontamente assistida pela equipe médica e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), já em estado geral gravíssimo, com sinais compatíveis com um quadro infeccioso grave".

A morte foi confirmada por volta das 8h59 desta terça-feira (17).

De acordo com relato de um familiar à publicação, Rayssa havia comido em uma pizzaria com o namorado na noite do domingo (15). Após retornarem para casa, os dois passaram mal e foram atendidos no hospital, sendo liberados em seguida. Na manhã de segunda-feira (16), no entanto, a mulher voltou à unidade de saúde, onde permaneceu internada até morrer.

Ao todo, 114 pessoas deram entrada em unidades de saúde do município com sintomas semelhantes. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, que tem 33 mil habitantes, os pacientes apresentaram náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia e mal-estar geral.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pombal, 40 pessoas foram atendidas até a manhã desta terça-feira (17). Segundo nota enviada à Vigilância Sanitária, todos relataram ter consumido pizza do mesmo estabelecimento na noite de domingo.

Já no Hospital Regional de Pombal, outras 74 pessoas foram atendidas com sintomas semelhantes, sendo 36 casos no domingo (15) e 38 na segunda-feira (16), totalizando os 114 atendimentos relacionados ao caso.

Segundo o hospital, uma criança de oito anos permanece internado. A UPA informou que todos os pacientes atendidos na unidade receberam alta.

Após os registros, a pizzaria foi interditada pela Vigilância Sanitária de Pombal. Equipes realizaram uma vistoria técnica no local e apreenderam materiais e insumos para análise laboratorial.

Na manhã desta terça-feira (17), uma equipe da Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa) esteve no município para inspecionar o estabelecimento. A pizzaria não emitiu nota sobre o caso.