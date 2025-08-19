Acesse sua conta
STJ mantém prisão preventiva de Hytalo Santos e marido

Tribunal negou pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do influenciador e seu companheiro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:37

Hytalo Santos chora ao ser transferido para presídio na capital paulista
Hytalo Santos chora ao ser transferido para presídio na capital paulista na segunda (10) Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta terça-feira (19), o habeas corpus apresentado pela defesa de Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente. O casal está preso preventivamente desde sexta-feira (15) e é investigado pela exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Segundo o ministro do STJ, Rogerio Schietti Cruz, a decisão da Justiça da Paraíba de manter a prisão não pode ser revertida porque as investigações apontaram a “existência de crimes graves no caso, especialmente a produção e divulgação de material audiovisual sexualizado envolvendo adolescentes".

Ainda de acordo com o Tribunal, a defesa de Hytalo Santos e seu companheiro argumentou que a prisão decretada deveria ser revogada “porque os depoimentos citados como base para a decisão cautelar não foram submetidos ao contraditório”. Os advogados ainda disseram que a detenção foi ordenada em tempo recorde e que os acusados não tinham a intenção de fugir.

Hytalo Santos

Casal planejava fuga para outro país

Segundo o delegado Fernando David, da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes contra a Fé Pública (DIG), o influenciador e o marido planejavam fugir do país. De acordo com o delegado, os dois já sabiam que os mandados de prisão seriam expedidos.

"Há, sim, a suspeita de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam já que seria expedido um mandado de prisão [...] expedido na madrugada de ontem", afirmou David. Segundo o delegado, os dois estavam em São Paulo desde quinta-feira (14), e a cidade poderia servir como rota de fuga.

Mansão de Hytalo Santos

Transferidos para presídio em SP

O casal foi transferido da cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o centro de detenção de Pinheiros, na Zona Oeste da capital, na tarde da segunda-feira (18). Eles saíram do local chorando. Os dois chegaram ao presídio na capital paulista por volta das 15h50 desta segunda.

Hytalo e Israel são investigados por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. As informações são do g1 SP.

A investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) envolvendo o paraibano começou em 2024, mas ganhou força após um vídeo de denúncia do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes. A queixa aponta que Hytalo utiliza menores de idade em conteúdos com teor sexualizado.

Na semana passada, a Justiça determinou uma série de medidas contra o influenciador. Dentre elas, há o bloqueio das redes sociais, proibição de manter contato com as vítimas, além da apreensão de celulares e computador.

A defesa de Hytalo negou todas as acusações. Em nota enviada à CNN, o influenciador disse que tem o compromisso de proteger crianças e adolescentes. "Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi inabalável com a proteção de crianças e adolescentes", disse.

