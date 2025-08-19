COLUNA BRUNO WENDEL

'Diaba Loira' revelou que Hytalo Santos foi agredido pelo Comando Vermelho

Episódio aconteceu em um baile funk

De acordo com ‘Diaba’, o episódio aconteceu em outubro do ano passado, mês em que o influenciador visitou um baile funk na capital fluminense. “A questão daquela vez que ele tinha apanhado lá na Penha e no fim ele acabou sendo obrigado a falar que ele não tinha apanhado, que era tudo mentira e que o CV não tinha nada a ver com isso e eram pessoas super receptivas, mas na real ele apanhou. E foi sem motivo algum. Só por causa de birra e ciúme dos caras. A verdade foi essa", diz ela.