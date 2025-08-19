Acesse sua conta
'Diaba Loira' revelou que Hytalo Santos foi agredido pelo Comando Vermelho

Episódio aconteceu em um baile funk

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12:34

‘Diaba Loira’ revelou que influenciador foi agredido pelo Comando Vermelho
‘Diaba Loira’ revelou que influenciador foi agredido pelo Comando Vermelho Crédito: Rede social

Um vídeo gravado no passado por Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’, integrante do Terceiro Comando Puro (TCP), executada com vários tiros no último dia 15, voltou a circular nas redes sociais nesta semana. Na gravação, a traficante relata que o influenciador Hytalo Santos, preso acusado de tráfico humano e exploração sexual infantil, teria sido agredido durante um baile funk no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, após uma briga com membros do Comando Vermelho (CV)

De acordo com ‘Diaba’, o episódio aconteceu em outubro do ano passado, mês em que o influenciador visitou um baile funk na capital fluminense. “A questão daquela vez que ele tinha apanhado lá na Penha e no fim ele acabou sendo obrigado a falar que ele não tinha apanhado, que era tudo mentira e que o CV não tinha nada a ver com isso e eram pessoas super receptivas, mas na real ele apanhou. E foi sem motivo algum. Só por causa de birra e ciúme dos caras. A verdade foi essa", diz ela. 

Na ocasião, Hytalo usou sua rede social, com milhares de seguidores, para compartilhar a agressão. Contou que a confusão começou após provocações contra jovens que o acompanhavam, e em seguida foi atingido por uma “voadora” nas costas. Mas, segundo a traficante, o CV obrigou o influenciador a publicar um novo vídeo negando tudo. Logo depois, em outra postagem, Hytalo garantiu que foi bem recebido na Penha e negou a versão de que teria apanhado de traficantes. 

‘Diaba Loira’ revelou que influenciador foi agredido pelo Comando Vermelho por Rede social
‘Diaba Loira’ revelou que influenciador foi agredido pelo Comando Vermelho por Rede social

