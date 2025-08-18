PRISÃO

Hytalo Santos e marido choram ao serem transferidos para centro de detenção em São Paulo

Casal de influenciadores está preso desde sexta-feira (15)

Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17:11

Hytalo Santos chora ao ser transferido para presídio na capital paulista Crédito: Reprodução

O influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram transferidos da cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o centro de detenção de Pinheiros, na Zona Oeste da capital, na tarde desta segunda-feira (18). Eles saíram do local chorando.

O casal foi preso na sexta-feira (15) após terem a prisão preventiva decretada pela Justiça da Paraíba. Eles passaram por audiência de custódia neste sábado (16) e foram mantidos na detenção. Os dois chegaram ao presídio na capital paulista por volta das 15h50 desta segunda.

Hytalo é investigado por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. As informações são do g1 SP.

A investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) envolvendo o paraibano começou em 2024, mas ganhou força após um vídeo de denúncia do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes. A queixa aponta que Hytalo utiliza menores de idade em conteúdos com teor sexualizado.

Nesta semana, a Justiça determinou uma série de medidas contra o influenciador. Dentre elas, há o bloqueio das redes sociais, proibição de manter contato com as vítimas, além da apreensão de celulares e computador.