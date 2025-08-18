Acesse sua conta
Hytalo Santos e marido choram ao serem transferidos para centro de detenção em São Paulo

Casal de influenciadores está preso desde sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17:11

Hytalo Santos chora ao ser transferido para presídio na capital paulista
Hytalo Santos chora ao ser transferido para presídio na capital paulista Crédito: Reprodução

O influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram transferidos da cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o centro de detenção de Pinheiros, na Zona Oeste da capital, na tarde desta segunda-feira (18). Eles saíram do local chorando.

O casal foi preso na sexta-feira (15) após terem a prisão preventiva decretada pela Justiça da Paraíba. Eles passaram por audiência de custódia neste sábado (16) e foram mantidos na detenção. Os dois chegaram ao presídio na capital paulista por volta das 15h50 desta segunda.

Hytalo é investigado por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. As informações são do g1 SP.

A investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) envolvendo o paraibano começou em 2024, mas ganhou força após um vídeo de denúncia do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes. A queixa aponta que Hytalo utiliza menores de idade em conteúdos com teor sexualizado.

Hytalo Santos

Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Hytalo Santos e o noivo por Reproducao
1 de 13
Hytalo Santos por Reprodução

Nesta semana, a Justiça determinou uma série de medidas contra o influenciador. Dentre elas, há o bloqueio das redes sociais, proibição de manter contato com as vítimas, além da apreensão de celulares e computador.

A defesa de Hytalo nega todas as acusações. Em nota enviada à CNN, o influenciador disse que tem o compromisso de proteger crianças e adolescentes. "Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi inabalável com a proteção de crianças e adolescentes", disse.

