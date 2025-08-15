ADULTIZAÇÃO

Influenciador Hytalo Santos é preso

Paraibano é investigado por exploração e exposição de menores de idade

Esther Morais

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:46

Hytalo Santos foi preso nesta sexta (15) Crédito: Reprodução

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, foram presos na manhã desta sexta-feira (15) em uma casa em Carapicuíba (SP).

Hytalo é investigado por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. As informações são do g1 SP.

A investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) envolvendo o paraibano começou em 2024, mas ganhou força após um vídeo de denúncia do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes. A queixa aponta que Hytalo utiliza menores de idade em conteúdos com teor sexualizado.

Nesta semana, a Justiça determinou uma série de medidas contra o influenciador. Dentre elas, há o bloqueio das redes sociais, proibição de manter contato com as vítimas, além da apreensão de celulares e computador.

A defesa de Hytalo nega todas as acusações. Em nota enviada à CNN, o influenciador disse que tem o compromisso de proteger crianças e adolescentes. "Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi inabalável com a proteção de crianças e adolescentes", disse.