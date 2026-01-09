Acesse sua conta
Advogada é mordida por tubarão ao fazer snorkel durante férias

Tayane Dalazen teve ferimento na coxa e recebeu atendimento médico

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:16

Turista natural de São Paulo foi mordida por um tubarão-lixa Crédito: Reprodução/Redes sociais

A advogada e surfista Tayane Dalazen passou por um susto durante um mergulho com snorkel nesta sexta-feira (9), na Praia do Porto, em Fernando de Noronha (PE). Turista natural de São Paulo, ela foi mordida por um tubarão-lixa enquanto aproveitava o passeio com um grupo de amigas. Ela precisou de atendimento, mas não se feriu gravemente.

Em relato, Tayane contou que estava viajando com amigas quando decidiram mergulhar em uma área já conhecida pela presença de tubarões, bastante frequentada por banhistas, inclusive idosos e crianças. Mais cedo, ela havia nadado com tartarugas e avistado golfinhos.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio*.

