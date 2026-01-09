TURISTA

Advogada é mordida por tubarão ao fazer snorkel durante férias

Tayane Dalazen teve ferimento na coxa e recebeu atendimento médico

Metrópoles

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:16

Turista natural de São Paulo foi mordida por um tubarão-lixa Crédito: Reprodução/Redes sociais

A advogada e surfista Tayane Dalazen passou por um susto durante um mergulho com snorkel nesta sexta-feira (9), na Praia do Porto, em Fernando de Noronha (PE). Turista natural de São Paulo, ela foi mordida por um tubarão-lixa enquanto aproveitava o passeio com um grupo de amigas. Ela precisou de atendimento, mas não se feriu gravemente.