CRIME AMBIENTAL

Homem recebe multa de mais de R$ 130 mil por manter aves silvestres em cativeiro

Animais eram mantidos de forma irregular e sem autorização

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 20:30

Dez aves silvestres foram resgatadas Crédito: Divulgação/ PMSP

Dez aves silvestres foram resgatadas de um cativeiro na cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo. Os animais eram mantidos de forma irregular e foram encontrados na última quarta-feira (7). O responsável foi multado em cerca de R$ 134 mil.

De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, o 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental recebeu uma denúncia sobre a manutenção irregular de aves silvestres nativas em cativeiro e a obstrução da atividade de fiscalização ambiental. As equipes se deslocaram até o local, onde constataram as irregularidades.

Nenhuma das dez aves possuía autorização dos órgãos ambientais competentes, e todas estavam em condições inadequadas de higiene. Também foi encontrado no local o objeto utilizado para a captura dos animais.

Segundo a PM, as irregularidades configuram infrações ambientais graves, especialmente por se tratar de reincidência na prática de crime ambiental. Autos de Infração Ambiental foram lavrados, com multas que totalizaram R$ 42 mil, R$ 90 mil, R$ 1 mil e R$ 1 mil.