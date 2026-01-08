Homem recebe multa de mais de R$ 130 mil por manter aves silvestres em cativeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 20:30
Dez aves silvestres foram resgatadas de um cativeiro na cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo. Os animais eram mantidos de forma irregular e foram encontrados na última quarta-feira (7). O responsável foi multado em cerca de R$ 134 mil.
De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, o 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental recebeu uma denúncia sobre a manutenção irregular de aves silvestres nativas em cativeiro e a obstrução da atividade de fiscalização ambiental. As equipes se deslocaram até o local, onde constataram as irregularidades.
Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre
Nenhuma das dez aves possuía autorização dos órgãos ambientais competentes, e todas estavam em condições inadequadas de higiene. Também foi encontrado no local o objeto utilizado para a captura dos animais.
Segundo a PM, as irregularidades configuram infrações ambientais graves, especialmente por se tratar de reincidência na prática de crime ambiental. Autos de Infração Ambiental foram lavrados, com multas que totalizaram R$ 42 mil, R$ 90 mil, R$ 1 mil e R$ 1 mil.
Os pássaros e as gaiolas foram apreendidos. As aves consideradas aptas foram devolvidas ao habitat natural, reforçando o compromisso da corporação com o bem-estar animal e a preservação da fauna silvestre.