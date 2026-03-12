Acesse sua conta
'Não me conformo': mãe de meninos mortos pelo próprio pai em Goiás fala pela primeira vez

Miguel e Benício foram baleados na cabeça pelo pai Thales Machado, em fevereiro deste ano

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de março de 2026 às 22:41

Sarah Araújo fala primeira vez sobre assassinato dos filhos
Sarah Araújo fala primeira vez sobre assassinato dos filhos Crédito: Reprodução

Sarah Araújo, a mãe de Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8 anos, mortos pelo próprio pai, Thales Machado, no dia 11 de fevereiro deste ano, falou publicamente pela primeira vez, nesta quinta-feira (12).

A mulher desabafou, em entrevista a TV Anhanguera, que tem dificuldade em seguir em frente e que não consegue acreditar no que aconteceu. "Até hoje não consigo acreditar. É muito difícil de olhar as fotos deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não me conformo, ainda mais na forma que foi", disse.

Secretário atirou nos filhos e se matou

Thales Alves Naves Machado por Reprodução
Thales Alves Naves Machado com os filhos por Reprodução
Thales Alves Naves Machado por Reprodução
Thales Alves Naves Machado matou filho Miguel por Reprodução
Thales Alves Naves Machado atirou nos filhos e se matou por Reprodução
1 de 5
Thales Alves Naves Machado por Reprodução

De acordo com informações da polícia, Miguel e Benício foram baleados na cabeça pelo pai enquanto dormiam. Thales era secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, cidade na região Sul de Goiás. Os dois chegaram a ser socorridos para hospitais da região. O mais velho morreu na noite do dia do crime, já o caçula ficou internado em estado gravíssimo e morreu dois dias depois. Após atirar nos filhos, Thales tirou a própria vida.

'É muito difícil seguir'

Sarah recebeu, também nesta quinta, o apoio de uma organização que reúne cerca de 300 mulheres. A coordenadora da Casa da Mulher de Itumbiara, Jaciene Machado, levou um buquê de rosas brancas e uma carta em nome do grupo. "Quero agradecer a todas elas. Eu sinto muito o carinho de todas por mim, a solidariedade, sinto as orações, sinto que está me sustentando o apoio de todas elas", falou a mãe.

O crime bárbaro chocou o país. As duas crianças foram homenageadas por amigos e familiares ao longo do último mês. O avô, Dione Araújo, que também é prefeito de Itumbiara, falou sobre a dor da perda em coletiva de imprensa, na última terça-feira (10). "É uma perda irreparável, é algo que a gente não imagina na vida e a gente pede a Deus para que nos dê força para que eu possa, enquanto possível, cumprir com o meu papel como prefeito e, claro, um olhar também muito grande pra família", completou.

