'Não me conformo': mãe de meninos mortos pelo próprio pai em Goiás fala pela primeira vez

Monique Lobo
Publicado em 12 de março de 2026 às 22:41
Sarah Araújo, a mãe de Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8 anos, mortos pelo próprio pai, Thales Machado, no dia 11 de fevereiro deste ano, falou publicamente pela primeira vez, nesta quinta-feira (12).
A mulher desabafou, em entrevista a TV Anhanguera, que tem dificuldade em seguir em frente e que não consegue acreditar no que aconteceu. "Até hoje não consigo acreditar. É muito difícil de olhar as fotos deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não me conformo, ainda mais na forma que foi", disse.
Secretário atirou nos filhos e se matou
De acordo com informações da polícia, Miguel e Benício foram baleados na cabeça pelo pai enquanto dormiam. Thales era secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, cidade na região Sul de Goiás. Os dois chegaram a ser socorridos para hospitais da região. O mais velho morreu na noite do dia do crime, já o caçula ficou internado em estado gravíssimo e morreu dois dias depois. Após atirar nos filhos, Thales tirou a própria vida.
Sarah recebeu, também nesta quinta, o apoio de uma organização que reúne cerca de 300 mulheres. A coordenadora da Casa da Mulher de Itumbiara, Jaciene Machado, levou um buquê de rosas brancas e uma carta em nome do grupo. "Quero agradecer a todas elas. Eu sinto muito o carinho de todas por mim, a solidariedade, sinto as orações, sinto que está me sustentando o apoio de todas elas", falou a mãe.
O crime bárbaro chocou o país. As duas crianças foram homenageadas por amigos e familiares ao longo do último mês. O avô, Dione Araújo, que também é prefeito de Itumbiara, falou sobre a dor da perda em coletiva de imprensa, na última terça-feira (10). "É uma perda irreparável, é algo que a gente não imagina na vida e a gente pede a Deus para que nos dê força para que eu possa, enquanto possível, cumprir com o meu papel como prefeito e, claro, um olhar também muito grande pra família", completou.