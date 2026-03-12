CRIME BÁRBARO

'Não me conformo': mãe de meninos mortos pelo próprio pai em Goiás fala pela primeira vez

Miguel e Benício foram baleados na cabeça pelo pai Thales Machado, em fevereiro deste ano

Publicado em 12 de março de 2026 às 22:41

Sarah Araújo fala primeira vez sobre assassinato dos filhos Crédito: Reprodução

Sarah Araújo, a mãe de Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8 anos, mortos pelo próprio pai, Thales Machado, no dia 11 de fevereiro deste ano, falou publicamente pela primeira vez, nesta quinta-feira (12).

A mulher desabafou, em entrevista a TV Anhanguera, que tem dificuldade em seguir em frente e que não consegue acreditar no que aconteceu. "Até hoje não consigo acreditar. É muito difícil de olhar as fotos deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não me conformo, ainda mais na forma que foi", disse.

De acordo com informações da polícia, Miguel e Benício foram baleados na cabeça pelo pai enquanto dormiam. Thales era secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, cidade na região Sul de Goiás. Os dois chegaram a ser socorridos para hospitais da região. O mais velho morreu na noite do dia do crime, já o caçula ficou internado em estado gravíssimo e morreu dois dias depois. Após atirar nos filhos, Thales tirou a própria vida.

'É muito difícil seguir'

Sarah recebeu, também nesta quinta, o apoio de uma organização que reúne cerca de 300 mulheres. A coordenadora da Casa da Mulher de Itumbiara, Jaciene Machado, levou um buquê de rosas brancas e uma carta em nome do grupo. "Quero agradecer a todas elas. Eu sinto muito o carinho de todas por mim, a solidariedade, sinto as orações, sinto que está me sustentando o apoio de todas elas", falou a mãe.