LOTERIA

Resultado da Timemania 2366, desta quinta-feira (12)

Prêmio será de R$ 11 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de março de 2026 às 18:46

Timemania Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 2366 do jogo lotérico Timemania será sorteado na noite quinta-feira (12), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio será de R$ 11 milhões.

Os números sorteados serão divulgados a partir das 21h.

O time do coração sorteado será divulgado a partir das 21h.

Como jogar?

O jogador deve escolher dez números entre os 80 disponíveis e um 'Time do Coração'. São sorteados sete números e um clube de futebol por concurso. Se o apostador tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. O valor da aposta é de R$ 3,50.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.