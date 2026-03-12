SAÚDE

Sem condições sanitárias: hamburgueria é interditada após vigilância encontrar irregularidades

Responsável pelo local terá prazo de 15 dias para realizar as adequações necessárias

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:23

Hamburgueria foi interditada Crédito: Reprodução

Uma hamburgueria foi interditada na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, na noite da última terça-feira (11). Após uma fiscalização, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp) encontrou irregularidades sanitárias no estabelecimento localizado no bairro São Mateus.

A ação foi realizada em conjunto com o Departamento de Vigilância Sanitária, após denúncia recebida pelos órgãos municipais. Durante a operação, foram apreendidos mais de dois mil itens alimentícios, entre eles carne bovina e suína, bifes de hambúrguer, molhos, milho, batata palha, leite condensado, farinha e pães.

O estabelecimento recebeu Auto de Interdição Cautelar por não apresentar padrões adequados de conservação, manipulação e rotulagem dos alimentos, além de não cumprir as condições de higiene previstas na legislação sanitária.